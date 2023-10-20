Впервые в Латвии симфоническое шоу Disney!

С момента выхода на экраны культового анимационного фильма студии Disney "Холодное сердце" прошло 10 лет, а пересматривать его не устают ни дети, ни их родители. В канун новогодних праздников мы снова встретимся с любимыми героями - их можно будет увидеть на гигантском экране в Arēna Riga в музыкальном сопровождении грандиозного оркестра из 70 музыкантов. Эта захватывающая история, вышедшая на экраны в канун 2014-го года, покорила сердца миллионов зрителей. Мультфильм "Холодное сердце" был вдохновлен сказкой Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева", но адаптирован к современной публике и современным реалиям.

Главные герои сказки - принцесса Анна, ее верный спутник Кристоф и олень Свен - отправляются на поиски старшей сестры Анны - Эльзы, наложившей на страну ледяное заклятье. По дороге их ждут встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. "Холодное сердце" мгновенно стало лидером проката, а многие критики назвали его лучшим анимационным фильмом студии Disney 2000-х годов. Мультфильм получил множество наград, в том числе две премии "Оскар" в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая песня". Саундтрек к "Холодному сердцу" стал обладателем платинового статуса и в течение 13 недель занимал первую строчку в рейтинге Billboard 200 - подобное удавалось лишь фильму "Титаник" в 1998 году. На сегодняшний день продажи альбома "Холодное сердце" преодолели отметку в 10 миллионов копий, а знаменитая песня Let it Gо в исполнении Идины Мензел стала хитом всех времен и народов.