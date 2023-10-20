Кариньш: демократия и нынешний мировой порядок атакованы

"Все это приводит к огромным беспорядкам. Открытым остается вопрос, как мы со всем этим справимся, как будем решать. Недемократические страны все больше взаимодействуют. Северная Корея, Россия. Сейчас я не готов назвать Китай следующим, но пока неясно, какова роль Китая в этой ситуации, какое решение он примет - сохранит ли приверженность порядку, основанному на правилах, или не поддержит эту систему", - заявил министр иностранных дел.

По мнению Кариньша, страны должны укреплять свои военные способности, объединять их, тем самым укрепляя НАТО. Он отметил, что Латвия, не считая инвестиций, выделила на оборону 2,3% от внутреннего валового продукта, в следующем году этот размер может составить 2,8 от ВВП. Относительно скоро предполагается направить на оборону 3% ВВП.

"Так поступают и другие страны Балтии. Все больше стран НАТО пытаются добиться такого уровня. Например, Канада наращивает инвестиции и присутствие персонала. К альянсу присоединилась Финляндия, присоединится и Швеция. Мы должны помнить, что Украина тоже должна присоединиться к НАТО. Только так можно будет достичь прочного мира", - такое мнение выразил министр иностранных дел.

НАТО увеличило в Балтии воздушное и морское патрулирование. По словам Кариньша, все это необходимо объединить. Глава МИД подчеркнул: угроза такова, что нельзя работать только в военной сфере. Надо работать и с такими странами, как, например, Индия, которая является крупнейшей демократией, чтобы приблизить ее к демократическому обществу.

По мнению министра иностранных дел, вызовом является сотрудничество с Китаем, у которого своя политика и свой взгляд на мировой порядок. Кариньш отметил, что в какой-то степени Китай даже заинтересован в сохранении своей роли, и мы должны это поддержать, насколько возможно.

"Время бросает вызовы, но нет ничего невозможного. Это означает, что каждый пришедший на конференцию играет важную роль. У всех из нас есть важные задачи, которые нужно выполнять, сохраняя хладнокровие и работая вместе. Когда демократии будут работать вместе, мы добьемся успеха", - подчеркнул Кариньш.