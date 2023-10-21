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Видео ⟩ Началась доставка гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта

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Началась доставка гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта
Началась доставка гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта Фото: Fatima Shbair/AP

В субботу, 21 октября, грузовики с грузом гуманитарной помощи из Египта  начинают въезжать в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом. Это подтвердили  агентству AFP источник в структурах безопасности и представитель Египетского Красного Полумесяца.

На кадрах, транслируемых египетским государственным телевидением, видно, как несколько грузовиков въезжают в ворота пограничного перехода.

В сектор Газа прибудут 20 грузовиков с медикаментами, сообщает египетский телеканал Al Qahera.

Это первые поставки гуманитарной помощи через пограничный переход Рафах с 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль.

Ранее сообщалось, что с 7 октября Израиль ввел тотальную блокаду сектора Газа, прекратив поставки продовольствия, топлива, медикаментов и воды, что вызвало опасения гуманитарной катастрофы.

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