Видео ⟩ Началась доставка гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта

В субботу, 21 октября, грузовики с грузом гуманитарной помощи из Египта начинают въезжать в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом. Это подтвердили агентству AFP источник в структурах безопасности и представитель Египетского Красного Полумесяца.