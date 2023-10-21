Видео ⟩ Началась доставка гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта

В субботу, 21 октября, грузовики с грузом гуманитарной помощи из Египта начинают въезжать в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом. Это подтвердили агентству AFP источник в структурах безопасности и представитель Египетского Красного Полумесяца.
На кадрах, транслируемых египетским государственным телевидением, видно, как несколько грузовиков въезжают в ворота пограничного перехода.
В сектор Газа прибудут 20 грузовиков с медикаментами, сообщает египетский телеканал Al Qahera.
Это первые поставки гуманитарной помощи через пограничный переход Рафах с 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль.
Ранее сообщалось, что с 7 октября Израиль ввел тотальную блокаду сектора Газа, прекратив поставки продовольствия, топлива, медикаментов и воды, что вызвало опасения гуманитарной катастрофы.
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