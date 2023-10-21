Безумная грязь, зловоние: мужчина в Зиепниеккалнсе терроризирует соседей

Рижане, живущие в многоквартирном доме в Зиепниеккалнсе, возмущены образом жизни соседа. Загрязнив свою квартиру, он терроризирует окружающих грязью и запахами. Обращения в различные инстанции не дали результатов. Об этом сообщает передача Bez Tabu.
В редакцию Bez Tabu обратились жители Зиепниеккалнса, - пожилые люди, семьи с детьми, проживающие в многоквартирном доме. Вот уже несколько лет качество жизни жителей этого дома серьезно подрывает их сосед Эгилс.
Из его квартиры на лестничную клетку доносится очень неприятный запах. Идя по фекалиям, которыми покрыт пол квартиры Эгилса, он также выносит их на лестничную клетку.
Хотя Эгилс обычно никого не пускает в свою квартиру, в конце лета в нее удалось проникнуть соседям. Зрелище, открывшееся там, было ужасным: жилище было завалено хламом, грязью и там стоял ужасный запах. Еще по квартире бродили три грустных кота.
Жильцы рассказали, что Эгилс нелегально работал ночным сторожем.
"После смены он сидит возле дома, выпивает и ложится спать. Однажды у него загорелся дымоход. Он разжигал огонь, чего делать нельзя, так как дымоход он сделал неофициально. Мы несколько раз вызывали пожарную бригаду. Они ничего не могут сделать и сказали, чтобы мы вызывали пожарных каждый раз, когда начинается пожар", - рассказал житель дома.
Жители поделились, что сосед, мужчина чуть старше среднего возраста, раньше был "нормальным", но несколько лет назад его поведение изменилось.
Жильцы дома пожаловались журналистам Bez Tabu на бессилие полиции: когда они вызывали стражей порядка, те неоднократно стучались запертую дверь, но Эгилс не открывал ее.
Программа Bez Tabu связалась с Рижской муниципальной полицией и Продовольственно-ветеринарной службой (PVD).
Там сообщили, что приняли меры против Эгилса за нарушение правил содержания животных. Три кота больше не живут в квартире, мужчина отдал их в лучший дом, сообщили в PVD.
Полиция не оценивает условия, в которых человек живет в квартире, сказали в Рижской муниципальной полиции, косвенно указав, что полиция также бессильна против образа жизни Эгилса.
Программа также связалась с Рижской думой, которая сообщила, что социальная служба знает об этом человеке. Ему неоднократно предлагали социальную помощь, в том числе услуги по уборке квартиры, но он от всего отказывался.
В настоящее время ведутся переговоры с родственниками Эгилса в надежде, что им удастся убедить его принять социальную помощь, сообщили в самоуправлении.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!