Безумная грязь, зловоние: мужчина в Зиепниеккалнсе терроризирует соседей

Жители поделились, что сосед, мужчина чуть старше среднего возраста, раньше был "нормальным", но несколько лет назад его поведение изменилось.

Жильцы дома пожаловались журналистам Bez Tabu на бессилие полиции: когда они вызывали стражей порядка, те неоднократно стучались запертую дверь, но Эгилс не открывал ее.

Программа Bez Tabu связалась с Рижской муниципальной полицией и Продовольственно-ветеринарной службой (PVD).

Там сообщили, что приняли меры против Эгилса за нарушение правил содержания животных. Три кота больше не живут в квартире, мужчина отдал их в лучший дом, сообщили в PVD.

Полиция не оценивает условия, в которых человек живет в квартире, сказали в Рижской муниципальной полиции, косвенно указав, что полиция также бессильна против образа жизни Эгилса.

Программа также связалась с Рижской думой, которая сообщила, что социальная служба знает об этом человеке. Ему неоднократно предлагали социальную помощь, в том числе услуги по уборке квартиры, но он от всего отказывался.

В настоящее время ведутся переговоры с родственниками Эгилса в надежде, что им удастся убедить его принять социальную помощь, сообщили в самоуправлении.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu