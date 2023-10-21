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В Варшаве мужчина выдавал себя за манекен, чтобы после закрытия магазина вынести драгоценности

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Мужчина, который выдавал себя за манекен
Мужчина, который выдавал себя за манекен Фото: WAFB Channel 9/"Facebook"

Полиция в столице Польше Варшаве задержала 22-летнего мужчину, который в супермаркете выдавал себя за манекена, чтобы после закрытия магазина можно было вынести ювелирные изделия, пишет портал Apollo.lv со ссылкой на американское издание Insider.

Правоохранительные органы не уточнили, когда и как был произведен арест. Недоступна и более подробная информация о краже.

Мужчина, имя которого не раскрывается, стоял до момента, пока не почувствовал себя достаточно безопасности, и после закрытия магазина обошел несколько его отделов, рассказала полиция.

Правоохранительные органы изображали фотографию мужчины, на которой видно, как он стоит в витрине с сумкой в руке.

Мужчина обвиняется также в краже продуктов питания и одежды. Ему выдвинуты обвинения в краже и ограблении, за что грозит 10 лет тюрьмы.

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