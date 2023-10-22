Землетрясение в Афганистане. Почему большинство погибших — женщины?

Доктор Сальма также рассказывает, что талибы просто не позволили ей помочь одной из пострадавших.

«Я видела женщину, голова которой распухла в три раза по сравнению с нормальным размером — она была там со своим 10-летним сыном. Врачи сказали ей сделать сканирование головы, — говорит доктор Сальма. — Но она и ее сын не знали, куда идти и что делать. Был хаос, и я умоляла талибов в больнице впустить меня, чтобы я могла помочь, но они не захотели».

Ответ «Талибана»

Когда Би-би-си обратилась к «Талибану» за комментариями, его представитель отверг предположения о том, что группировка несет ответственность за большое количество смертей. Он заявил, что обвинения связаны с культурными нормами в Афганистане, а не с правилами, установленными «Талибаном».

«Землетрясение произошло около 11 утра: мужчины были на работе, а женщины были дома», — сообщил представитель «Талибана» Забиулла Муджахид. — Любой, кто хорошо разбирается в афганских обычаях, знает, что почти 80–90% женщин не работают и сидят дома».

Муджахид утверждает, что группы спасения «Талибана» прибыли на место трагедии в течение нескольких часов, а некоторые из них были доставлены туда на вертолетах. Но он признает, что помощь достигла не всех, кто в ней нуждался.

«Очевидно, что это была очень большая катастрофа, которая затронула большое количество людей. Экономика Афганистана недостаточно сильна, чтобы одновременно позаботиться о нуждах всех, но Исламский Эмират Афганистана делает все возможное», — сказал он.

На вопрос о том, отправляли ли они в пострадавший регион женщин – гуманитарных сотрудниц, он не ответил.

Фото: BBC

Доктор Сальма говорит, что агентствам по оказанию помощи удалось предоставить пострадавшим еду и одеяла, но работы еще очень много.

Десятки женщин, раненых в результате землетрясения в Афганистане, все еще пытаются получить надлежащую медицинскую помощь две недели спустя.

«Многие беременные женщины потеряли своих детей, а некоторые рожали на открытом воздухе с сильным кровотечением», — добавляет доктор Сальма. — Молодые девушки были в состоянии шока, у них не было чистого нижнего белья и гигиенических прокладок. Им отчаянно требовалась медицинская помощь».