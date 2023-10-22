В ночь на воскресенье, 22 октября, российские войска нанесли удар по почтовому терминалу в селе Коротич, под Харьковом, сообщает Русская служба BBC.
Фото, Видео ⟩ РФ нанесла удар по почтовому терминалу под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что российские войска атаковали гражданский объект.
"Обычный гражданский объект. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.
Ракета попала по терминалу "Новой почты". В заявлении компании сказано, что у сотрудников, находившихся там, не было шанса успеть добежать до укрытия, так как сирена раздалась за секунды до взрыва.
"По состоянию на 02:30 известно, что на территории терминала находились 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу", - сказано в сообщении МВД Украины.
По словам командира харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, удар был нанесен с территории Белгородской области ракетами С-300.
Ракеты С-300 были разработаны для противовоздушной обороны, однако во время войны России против Украины часто модифицируются для ударов по наземным целям, напоминает Русская служба BBC.
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