До конца года Сейм рассмотрит новые ограничения на табачные изделия

Сейм уже одобрил во втором чтении поправки к закону, запрещающие жидкости для электронных устройств и заменители табака с ароматизаторами.

Также планируется запретить продажу табачных изделий лицам моложе 20 лет и курение в зданиях Сейма и Кабинета министров.

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш сообщил агентству LETA, что комиссия в начале или середине ноября рассмотрит заключение Европейской комиссии по законопроекту. Если в повестке дня парламента не появится других актуальных законопроектов, поправки к закону об обороте табака в окончательном чтении Сейм может рассмотреть до конца года.