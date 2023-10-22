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До конца года Сейм рассмотрит новые ограничения на табачные изделия

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Электронная сигарета. Фото иллюстративное.
Электронная сигарета. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Сейм планирует рассмотреть в окончательном чтении обширные поправки к закону об обороте табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств и жидкостей для них до конца года.

Сейм уже одобрил во втором чтении поправки к закону, запрещающие жидкости для электронных устройств и заменители табака с ароматизаторами.

Также планируется запретить продажу табачных изделий лицам моложе 20 лет и курение в зданиях Сейма и Кабинета министров.

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш сообщил агентству LETA, что комиссия в начале или середине ноября рассмотрит заключение Европейской комиссии по законопроекту. Если в повестке дня парламента не появится других актуальных законопроектов, поправки к закону об обороте табака в окончательном чтении Сейм может рассмотреть до конца года.

Работа над поправками к закону об обороте табака началась еще в Сейме 13-го созыва.

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