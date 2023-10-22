Фирма, подозреваемая в шпионаже в пользу РФ, размещала технику на объектах радио и телевидения Латвии

Деятельность предприятия финансировала компания, проложившая кабель передачи данных между Латвией и шведским островом Готланд. В 2015 году этот кабель был продан LVRTC.

Заработная плата бухгалтера и руководства CloudTelecom была выплачена из кредита. Он поступил от компании Baltcom Fiber. Согласно финансовой отчетности, сумма кредита составила не менее 150 тысяч евро. Сумма зарегистрированного коммерческого залога была значительно выше - 5 миллионов евро.

Baltcom Fiber и ее шведская материнская компания были основаны с целью прокладки оптоволоконного кабеля между Готландом и Латвией. В начале 2000-х проект был реализован, а в 2015 году кабель приобрел LVRTC. Сумма сделки госкомпания не раскрывает, но известно, что стоимость кабеля оценивается в пределах от 4,3 до 5,2 млн евро.

В LVRTC подчеркивают, что сейчас кабель оснащен датчиками, которые контролируются 24 часа в сутки, и попытки воздействовать на него пропустить невозможно.

На этой неделе стало известно, что два дата-кабеля, соединяющие Эстонию с Финляндией и Швецией, были умышленно повреждены. Именно поэтому безопасность единственного морского кабеля Латвии приобрела особую актуальность.

Кабели передачи данных, соединяющие страны, - не единственные объекты, которые могут стать объектом атаки недоброжелателей. В настоящее время регулятор по закону требует от операторов данных публиковать в Интернете планы, показывающие трубопроводы, по которым проложены интернет-кабели, включая магистральные линии.

Их выход из строя может в считанные секунды оставить сотни тысяч людей без Интернета и мобильной связи. Когда-то эта норма была введена для открытия рынка и усиления конкуренции на нем, но в условиях "холодной войны" она стала опасной.