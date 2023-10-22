В конце сентября в Великобритании начался судебный процесс, в котором в качестве подсудимого - гражданин Болгарии Орлин Русев. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. В Латвии он основал компанию, которая работала в сфере передачи данных. Теперь в ходе суда стало известно, что Русев связан с одним из самых разыскиваемых преступников Европы.
Фирма, подозреваемая в шпионаже в пользу РФ, размещала технику на объектах радио и телевидения Латвии
Перед судом в Великобритании за шпионаж в пользу России предстала целая группа граждан Болгарии - IT-специалист Орлин Русев, больничный водитель Бизер Джамбазов и его сожительница Катрина Иванова, работавшие в частной медицинской компании, косметолог Ваня Габерова и боец смешанных единоборств Иван Стоянов.
Обвинение считает Русева лидером группы, его дом служил штабом шпионской операции. Британская прокуратура в ответ на вопросы программы Nekā personīga сообщает, что по делу собрано множество доказательств: общение в приложениях Telegram, WeChat и пр., видео и фото, системы электронного наблюдения, поддельные документы. Против болгар дали показания люди, за которыми они наблюдали.
Британская прокуратура заявила: "Доказательства показывают, что все пятеро подозреваемых были частью организованной сети, в которую входили граждане Болгарии, проживающие в Великобритании, которые осуществляли наблюдение и другие мероприятия по сбору развединформации от имени России. Целью операции было оказание помощи РФ в проведении враждебных действий против конкретных целей, включая их потенциальное похищение".
Группа действовала с августа 2020 года по февраль текущего года. В обвинительном заключении упоминается, что лидер группировки Русев был завербован Яном Марсалеком.
Марсалек был генеральным директором немецкой компании электронных платежей Wirecard. В обороте компании были миллиарды евро, а ее акции котировались на Франкфуртской фондовой бирже. В июне 2020 года выяснилось, что на азиатских счетах Wirecard не хватает двух миллиардов долларов.
Глава компании Маркус Браун был арестован. Однако Марсалек, курировавший деятельность компании в Азии, исчез. На его арест выдан международный ордер Интерпола.
Он один из самых разыскиваемых преступников в мире.
Группа журналистов-расследователей из Bellingcat, Der Spiegel и The Insider нашла его в Минске. Они же выяснили, что в предыдущие годы Марсалек десятки раз приезжал в Россию по поддельным паспортам.
Марсалек от имени России пытался создать в Ливии частную военную группу, помогал крайне правой политической партии Австрии и даже, возможно, был причастен к нападению на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.
Как сообщала тогда газета The Financial Times, связи Марсалека с Главным разведывательным управлением России (теперь переименованным в Главное управление Генерального штаба Российской армии) расследовались как минимум тремя западными спецслужбами.
Следователи полагают, что IТ-специалиста Русева Марсалек завербовал примерно в 2014 году. Тот предоставил Марсалеку оборудование для шифрования сообщений. Как сообщает Центр "Досье", Русеву в этом помог проживающий в Чехии Антон Гришаев.
Данные Регистра предприятий Латвии показывают, что в 2014 году Русев и Гришаев зарегистрировали в Латвии компанию SIA CloudTelecom. Nekā personīga уже сообщали, что адрес компании находился в частично принадлежащем Петерису Шмидре здании на улице Вецпилсетас, где располагались несколько компаний, связанных с группой Baltcom.
Шмидре пояснил, что на тот момент у него не было оснований отказывать в регистрации компании на своей собственности. Но это была не единственная связь с фирмой. Через несколько месяцев после основания SIA CloudTelecom в состав правления вошел бывший член совета Baltcom TV Александр Шихман, а связанному с группой Baltcom Ингмару Кариньшу Гришаев выдал полномочия действовать от имени компании.
За время своей работы CloudTelecom успел зарегистрироваться в реестре поставщиков электронных услуг Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK). Компании отрасли критикуют комиссию за то, что в реестре более 200 компаний. Это показывает, что зарегистрироваться и получить доступ к критически важной инфраструктуре может любой. Регулятор проверяет лишь то, не включен ли заявитель в санкционные списки.
SPRK, однако, отмечает, что большое количество компаний показывает, что в сфере голосовой и интернет-связи существует большая конкуренция, а некоторые из тех, кто в реестре, предоставляют связь на небольшой территории, например, в своей собственности или компании.
У регулятора сложилось впечатление, что CloudTelecom не начинал никакой деятельности. Однако компании удалось разместить свое оборудование на объектах Латвийского государственного радио и телевидения. Из-за этого CloudTelecom остался в долгу перед госкомпанией, и сразу после заявления Латвийского госцентра радио и телевидения (LVRTC) был запущен процесс неплатежеспособности компании, что привело к ее ликвидации.
Особого внимания заслуживает возможная связь российских спецслужб и одного из самых разыскиваемых преступников Европы с латвийской компанией.
Деятельность предприятия финансировала компания, проложившая кабель передачи данных между Латвией и шведским островом Готланд. В 2015 году этот кабель был продан LVRTC.
Заработная плата бухгалтера и руководства CloudTelecom была выплачена из кредита. Он поступил от компании Baltcom Fiber. Согласно финансовой отчетности, сумма кредита составила не менее 150 тысяч евро. Сумма зарегистрированного коммерческого залога была значительно выше - 5 миллионов евро.
Baltcom Fiber и ее шведская материнская компания были основаны с целью прокладки оптоволоконного кабеля между Готландом и Латвией. В начале 2000-х проект был реализован, а в 2015 году кабель приобрел LVRTC. Сумма сделки госкомпания не раскрывает, но известно, что стоимость кабеля оценивается в пределах от 4,3 до 5,2 млн евро.
В LVRTC подчеркивают, что сейчас кабель оснащен датчиками, которые контролируются 24 часа в сутки, и попытки воздействовать на него пропустить невозможно.
На этой неделе стало известно, что два дата-кабеля, соединяющие Эстонию с Финляндией и Швецией, были умышленно повреждены. Именно поэтому безопасность единственного морского кабеля Латвии приобрела особую актуальность.
Кабели передачи данных, соединяющие страны, - не единственные объекты, которые могут стать объектом атаки недоброжелателей. В настоящее время регулятор по закону требует от операторов данных публиковать в Интернете планы, показывающие трубопроводы, по которым проложены интернет-кабели, включая магистральные линии.
Их выход из строя может в считанные секунды оставить сотни тысяч людей без Интернета и мобильной связи. Когда-то эта норма была введена для открытия рынка и усиления конкуренции на нем, но в условиях "холодной войны" она стала опасной.
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