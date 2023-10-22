Повреждение Balticconnector: в центре подозрения - корабли из РФ и Китая

Представитель Tet также отметил, что, даже если морские кабели Латвии будут повреждены, это не окажет большого влияния, поскольку поток данных можно обеспечить и по другим маршрутам.

На отопительный сезон повреждение кабелей не повлияет

Повреждение газопровода Balticconnector также не окажет существенного влияния на отопительный сезон в странах Балтии. Даже если ремонт продлится дольше, чем прогнозируемые сейчас пять месяцев, хранилище все равно можно будет заполнить газом из Литвы. Однако этой зимой Финляндия получить газ из Инчукалнса не сможет.

"Существование Balticconnector наиболее важно для финских потребителей природного газа, потому что на данный момент поставки возможны только с терминала "Инко", а этого второго направления, которое многие наверняка планировали использовать зимой, у них нет", - рассказал председатель правления оператора хранения Conexus Baltic Grid Улдис Барис.

Среди торговцев в Латвии терминалами "Инко" и соединениями Balticconnector активно пользовалась компания Elenger. На деятельность компании временная потеря этого маршрута доставки существенно не повлияет: "Время от времени мы используем Balticconnector как в одну сторону, так и в другую. Как из Финляндии в Латвию, так и наоборот. В этом смысле минимальные изменения есть, но мы готовы к таким ситуациям и поэтому используем всю имеющуюся инфраструктуру", - сказал председатель правления Elenger Давис Скулте, отметив, что финские клиенты будут обслуживаться из терминала "Инко".

VDD "отрицательно оценила" 115 сотрудников критической инфраструктуры

В письменном ответе Службы госбезопасности (VDD) заявляется, что после повреждения Balticconnector служба напомнила ответственным за критическую инфраструктуру Латвии о различных мерах безопасности. VDD заявляет, что после вторжения России в Украину повышенное внимание стало уделяться защите инфраструктуры, включая более строгие проверки сотрудников.

С момента вторжения VDD провело проверку почти 8000 сотрудников компаний критической инфраструктуры, чтобы оценить, можно ли им доверять конфиденциальную информацию об объектах инфраструктуры. В 115 случаях оценка VDD была отрицательной. Служба утверждает, что среди причин этого было также выражение поддержки вторжению России в Украину.