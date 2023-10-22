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Повреждение Balticconnector: в центре подозрения - корабли из РФ и Китая

rus.tvnet.lv
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Балтийское море
Балтийское море Фото: dpa/picture-alliance / dpa/Scanpix

На этой неделе активно продолжилось расследование поврежденной инфраструктуры в Балтийском море. Власти Финляндии и Эстонии заявили, что газопровод и телекоммуникационный кабель в Финском заливе, скорее всего, были повреждены в результате деятельности человека.

Подозрение падает на корабли, находившиеся поблизости во время инцидента, в частности на грузовое судно под флагом Гонконга, которое пересекало газопровод Balticconnector в момент начала утечки. В то же время рядом также находились два российских корабля. Передача De Facto на LTV выяснила, что из-за аварий в Балтийском море никаких проблем с газоснабжением или связью в Латвии не наблюдается, однако события заставили уделить больше внимания защите самой инфраструктуры.

В этом году Инчукалнское хранилище природного газа имеет самую высокую мощность за последние пять лет. Российский газ помог заменить новый терминал "Инко" в Финляндии. 30% газа в этом году поступило в хранилище из Финляндии через межсетевое соединение Balticconnector.

В сторону Латвии газ шел и в ночь на 8 октября, когда вскоре после часа ночи в трубе внезапно упало давление и операторы остановили подачу. То, что в этот момент что-то произошло с газопроводом, зафиксировали специализированные сейсмологические станции Финляндии. Случившееся было эквивалентно очень небольшому землетрясению. Его можно было зарегистрировать только с помощью специального оборудования.

Янис Карушс, заведующий кафедрой геологии Латвийского университета, заявил, что колебания были слишком малы, чтобы их могла заметить латвийская станция мониторинга в Слитере: "Сказать, был ли это дефект трубы или злонамеренная детонация - сейсмологическими наблюдениями установить невозможно".

Финская полиция полагает, что газопровод был поврежден не взрывом, а "механическим" воздействием.

Соседние корабли в момент утечки

В момент происшествия неподалеку на якоре стоял российский корабль "СВГ Флот". С другой стороны, примерно в тот момент, когда газопровод потерял давление, его один за другим пересекли два грузовых судна - Newnew Polar Bear под флагом Гонконга и "Севморпуть" - атомоход, принадлежащий российской госкомпании "Росатом". Ближе был китайский корабль.

Менее чем через два часа по пути в порт Санкт-Петербурга оба корабля также пересекли подводный телекоммуникационный кабель, принадлежащий финской компании Elisa, который также был поврежден. Эстонские следователи заявили, что повреждение кабеля было вызвано действиями человека.

На этой неделе об ущербе в аналогичный период сообщила также Швеция. Примерно половину своей пропускной способности потерял EE-S 1 между Швецией и Эстонией. Повреждения оказались несерьезными, и сейчас кабель уже отремонтирован. Место повреждения находилось в 50 километрах к западу от эстонского острова Хийумаа. Пока неясно, связаны ли эти инциденты между собой. Шведский кабель 7 октября также пересекли корабли Newnew Polar Bear и "Севморпуть".

Россия отрицает свою причастность к нанесению ущерба инфраструктуре Балтийского моря. В заявлении "Росатома" сказано, что судно компании не может быть виновато, исходя из его постоянной скорости во время пересечения Balticconnector.

В пятницу финская полиция заявила, что в центре внимания расследования находится именно китайское судно, которое, когда произошло повреждение, было к Balticconnector ближе всего. На морском дне также был обнаружен тяжелый предмет, возможно, связанный с инцидентом.

Опасения по поводу вмешательства России

В заявлениях властей Финляндии и Эстонии нет прямых указаний на возможную причастность России к нанесению ущерба, однако подозрения остаются. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо еще 10 октября заявил, что ущерб был причинен внешними действиями, а глава финской разведки на пресс-конференции сказал, что нельзя исключать причастность какой-либо страны.

Старший научный сотрудник Финского института иностранных дел Чарли Салониус-Пастернак заявил в интервью LTV, что мотивом таких действий России может быть проверка реакции Финляндии и НАТО. По его словам, подозрения в причастности России не беспочвенны: "Если мы посмотрим, какие страны региона имеют возможность осуществлять подобные действия, какие могут иметь желание повлиять на энергетическую и коммуникационную инфраструктуру и которые, как мы знаем, проводили для этого тренировки, список будет короткий - это Россия".

Возможный ответ НАТО обсуждался министрами обороны альянса на встрече неделю назад. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что одним из направлений является увеличение военного присутствия для защиты инфраструктуры: "Если информация об участии России подтвердится, то, безусловно, встанет вопрос не только, как будут проходить консультации, но и, возможно, какие конкретные механизмы можно активировать, как мы будем действовать".

В четверг НАТО объявило, что увеличит патрулирование в Балтийском море.

Латвийские морские кабели не повреждены

И китайское судно Newnew Polar Bear, и российский "Севморпуть" 7 октября также пересекли кабели между Латвией и Швецией, один из которых частично принадлежит компании Tet, а другой - Латвийскому государственному телерадиоцентру. Никаких повреждений кабелей обнаружено не было.

Главный технический директор Tet Дмитрий Никитин рассказал, что морские кабели хорошо защищены. Повредить их совсем непросто: "По всей длине кабеля протянута железная проволока, часто они заложены в бетонные кожухи. Случайно повредить этот кабель довольно сложно. [...] Все морские кабели указаны на морских картах, чтобы корабли могли видеть, где они находятся, и не бросать там якорь. Конечно, если по неосторожности корабль бросит якорь и потащит кабель, такое возможно, да".

Представитель Tet также отметил, что, даже если морские кабели Латвии будут повреждены, это не окажет большого влияния, поскольку поток данных можно обеспечить и по другим маршрутам.

На отопительный сезон повреждение кабелей не повлияет

Повреждение газопровода Balticconnector также не окажет существенного влияния на отопительный сезон в странах Балтии. Даже если ремонт продлится дольше, чем прогнозируемые сейчас пять месяцев, хранилище все равно можно будет заполнить газом из Литвы. Однако этой зимой Финляндия получить газ из Инчукалнса не сможет.

"Существование Balticconnector наиболее важно для финских потребителей природного газа, потому что на данный момент поставки возможны только с терминала "Инко", а этого второго направления, которое многие наверняка планировали использовать зимой, у них нет", - рассказал председатель правления оператора хранения Conexus Baltic Grid Улдис Барис.

Среди торговцев в Латвии терминалами "Инко" и соединениями Balticconnector активно пользовалась компания Elenger. На деятельность компании временная потеря этого маршрута доставки существенно не повлияет: "Время от времени мы используем Balticconnector как в одну сторону, так и в другую. Как из Финляндии в Латвию, так и наоборот. В этом смысле минимальные изменения есть, но мы готовы к таким ситуациям и поэтому используем всю имеющуюся инфраструктуру", - сказал председатель правления Elenger Давис Скулте, отметив, что финские клиенты будут обслуживаться из терминала "Инко".

VDD "отрицательно оценила" 115 сотрудников критической инфраструктуры

В письменном ответе Службы госбезопасности (VDD) заявляется, что после повреждения Balticconnector служба напомнила ответственным за критическую инфраструктуру Латвии о различных мерах безопасности. VDD заявляет, что после вторжения России в Украину повышенное внимание стало уделяться защите инфраструктуры, включая более строгие проверки сотрудников.

С момента вторжения VDD провело проверку почти 8000 сотрудников компаний критической инфраструктуры, чтобы оценить, можно ли им доверять конфиденциальную информацию об объектах инфраструктуры. В 115 случаях оценка VDD была отрицательной. Служба утверждает, что среди причин этого было также выражение поддержки вторжению России в Украину.

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