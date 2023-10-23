Против клопов все средства хороши. Как технологии помогают бороться с кровососами

По словам Макса Малки, гостиницы Парижа хотя бы раз в год, но непременно сталкиваются с этой проблемой. Обычно клопов привозят с собой — не умышленно, разумеется — сами постояльцы, и происходит это чаще всего летом.

Сам Макс решил проблему, заплатив фирме, уничтожающей вредных насекомых, 1500 евро, и тем самым избавился от проблемы на корню, пока не началась инфестация.

Но сначала Макс инвестировал в новую технологию от британского стартапа Spotta, которая позволила выявить клопов на ранней стадии.

Малка так гордится этой новой системой, что развесил по всей гостинице наклейки, извещающие постояльцев, что все под контролем, и клоп не пройдет.

По словам владельца Spotta Роберта Фрайерса, появление клопов необходимо засекать на ранней стадии, пока они не размножились, потому что «за несколько месяцев два клопа могут превратиться в тысячи».

В самом деле, самка клопа за свою короткую жизнь — всего несколько месяцев в зависимости от температуры окружающей среды — может успеть отложить около 400 яиц. Для созревания яйцу требуется всего две недели.

Устройство Spotta — это маленькая пластиковая коробочка с феромоном, который привлекает клопов. В гостиницах, как у Малки, устройство помещают между матрасом и кроватной рамой.

Если клоп заползает в коробочку, крошечная камера делает его портрет и отсылает его по интернету в центральную базу данных.