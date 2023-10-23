Против клопов все средства хороши. Как технологии помогают бороться с кровососами

Европа переживает нашествие клопов, и многие предприниматели, владеющие жилыми помещениями, обращаются к разным технологиям, старым и новым, лишь бы остановить эту заразу и не дать клопам размножиться.
«Две недели назад мы обнаружили у себя клопов, и это страшно», — говорит Макс Малка, владелец гостиницы Montlhery Paris Sud Hotel, расположенной в 15 километрах к югу от Парижа.
И он прав, ведь никогда не знаешь, куда они поползут, и не засудят ли тебя потом укушенные постояльцы.
А между тем, нашествие клопов отмечается и во Франции, и в Великобритании, и многие предприниматели, владеющие жилыми помещениями, обращаются к разным технологиям, старым и новым, лишь бы остановить эту заразу и не дать клопам размножиться.
Общественность на континенте и в Британии взбудоражена сообщениями о кровососущих насекомых. На гостиницы, транспортные компании и местные власти обрушился поток если не претензий, то вопросов.
По данным крупной компании по борьбе с разного рода вредителями Rentokil, во втором квартале 2023 года число сообщений о замеченных клопах подскочило на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
А городской совет Лутона (города-спутника Лондона), получивший тревожное количество звонков по поводу обнаруженных клопов, на этой неделе даже опубликовал для своих жителей разъяснения на счет того, как уберечься от этих насекомых и что делать, если они все же у вас завелись.
По словам Макса Малки, гостиницы Парижа хотя бы раз в год, но непременно сталкиваются с этой проблемой. Обычно клопов привозят с собой — не умышленно, разумеется — сами постояльцы, и происходит это чаще всего летом.
Сам Макс решил проблему, заплатив фирме, уничтожающей вредных насекомых, 1500 евро, и тем самым избавился от проблемы на корню, пока не началась инфестация.
Но сначала Макс инвестировал в новую технологию от британского стартапа Spotta, которая позволила выявить клопов на ранней стадии.
Малка так гордится этой новой системой, что развесил по всей гостинице наклейки, извещающие постояльцев, что все под контролем, и клоп не пройдет.
По словам владельца Spotta Роберта Фрайерса, появление клопов необходимо засекать на ранней стадии, пока они не размножились, потому что «за несколько месяцев два клопа могут превратиться в тысячи».
В самом деле, самка клопа за свою короткую жизнь — всего несколько месяцев в зависимости от температуры окружающей среды — может успеть отложить около 400 яиц. Для созревания яйцу требуется всего две недели.
Устройство Spotta — это маленькая пластиковая коробочка с феромоном, который привлекает клопов. В гостиницах, как у Малки, устройство помещают между матрасом и кроватной рамой.
Если клоп заползает в коробочку, крошечная камера делает его портрет и отсылает его по интернету в центральную базу данных.
Затем, с помощью визуальной проверки и программы, основанной на искусственном интеллекте, делается вывод, в самом ли деле в устройство попался клоп. И если это так, то на телефон менеджера гостиницы поступает тревожный сигнал.
«Это как тест на ковид, только для клопов», — говорит Фрайерс.
После обнаружения насекомых проводится химическая или термическая обработка, что избежать распространения клопов.
Так что в идеале постояльцам не придется сталкиваться с неприятными соседями по номеру, а потом рассказывать об этом в соцсетях.
Первой такой революционный подход в деле раннего обнаружения кровососущего врага применила финская компания Valpas, основанная в 2013 году и с тех пор заключившая много контрактов с гостиницами класса люкс по всей Европе.
Valpas, собравшая больше $2 млн венчурного капитала, разработала ловушку для клопов с цифровым подключением, встроенную в специальные кроватные ножки, которые производит эта же компания.
Клопы, карабкающиеся по ножкам кровати, чтобы добраться до человека, попадают в ловушку, которая по интернету посылает сигнал владельцам гостиницы.
Но сначала и Spotta, и Valpas вынуждены были побороть предубеждения: в самом деле, какая же гостиница захочет писать в своей рекламе, что у нее имеются специальные устройства на случай появления клопов. А что, возникает законный вопрос, такая вероятность существует?
Однако по мере того, как истории с клопами стали все чаще появляться в новостях и соцсетях, многие гостиницы, в том числе сетевые, решили, что, объявляя о превентивных мерах, они даже выиграют в глазах потенциальных постояльцев.
Впрочем, помимо высоких технологий, имеется и другой, старый и испытанный способ выявлять клопов — это собачий нос.
На то, чтобы выдрессировать собаку на запах клопов, уходит около полугода. Зато потом ищейки всегда будут действовать безошибочно.
Собаки не требуют специального обслуживания и им не грозят перебои с интернетом. С другой стороны, они не могут постоянно дежурить в гостиницах, да и на обследование большого отеля, комната за комнатой, им требуется немало времени.
Rentokil для борьбы с клопами использует ищеек. Специально обученный персонал с помощью ранцевых пылесосов собирает образцы воздуха из гостиничных номеров. Затем эти образцы отправляются в лабораторию, где их тщательно вынюхивают лабрадоры, бигли, немецкие и бельгийские овчарки и в случае обнаружения запаха клопов дают об этом знать.
Как рассказал Би-би-си глава Технической академии компании Rentokil Пол Блэкхерст, собаки чуют присутствие клопов задолго до того, как люди замечают первые признаки их активности.
Популяция клопов за последнее десятилетие неуклонно увеличивалась, и после затишья, вызванного пандемией ковида, когда люди практически не путешествовали, в прошлом году произошел настоящий всплеск роста, поскольку клопы могут путешествовать вместе с нами, в одежде или багаже.
Впрочем, несмотря на повышенное внимание к проблеме, Блэкхерст полагает, что паника в Великобритании не соответствует реальным масштабам проблемы.
«Риск наткнуться на клопов для тех, кто посещает Великобританию, невелик, — утверждает он. — А приняв простые меры предосторожности, например, внимательно изучив кровать и матрас на предмет наличия признаков их присутствия, таких как темные пятна, фекалии, экзоскелеты, сброшенные после линьки, или сами живые клопы, постояльцы могут обезопасить себя».
К тому же, как сообщила Би-би-си Кейт Николс, руководитель британского бизнес-объединения UK Hospitality, в которое входят многие сетевые гостиницы, нет никаких указаний на то, что британские отели испытывают такие же трудности с клопами, как французские, и вообще, в Британии соблюдаются строгие нормы чистоты и гигиены.
И все же нашествие клопов не может не вызывать беспокойства у гостиничного бизнеса, и без того несущего убытки — сначала от пандемии, а потом и просто от того, что уровень жизни падает, и все меньше людей могут позволить себе путешествовать.
Для многих хозяев гостиниц, особенно небольших, покупка специальных устройств для выявления клопов может оказаться не по средствам. Но при этом, напоминает глава компании Spotta Фрайерс, необходимо учитывать и возможные потери доходов, если в вашей гостинице обнаружатся эти насекомые, и по вашей репутации будет нанесен чувствительный удар, когда постояльцы поспешат сообщить об этом в соцсетях.
Кстати, сама эта компания находит потенциальных клиентов в лице владельцев гостиниц, внимательно просматривая отзывы в TripAdvisor на предмет жалоб по поводу клопов.
Полностью прочитать репортаж бизнес-корреспондентов Би-би-си Дугала Шоу и Дэниела Томаса о разворачивающейся битве с клопами на английском языке вы можете здесь.
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