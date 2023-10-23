Гороскоп на неделю с 23 по 29 октября: негативный Меркурий крайне осложнит жизнь. Как именно?

Начинается последняя неделя октября. Это время обещает быть крайне неблагоприятным и сложным. Астрологи DailyHoro рекомендуют не паниковать раньше времени, а прислушаться к их советам, которые помогут сгладить острые углы.
В самую первую очередь очень важно научиться отпускать прошлое, ведь сейчас Меркурий в очень плохом положении, при котором он может подтолкнуть нас к сильным внутренним конфликтам и спровоцировать самокопание. Не думайте о том, что уже нельзя изменить. Извлеките из этого полезную информацию и двигайтесь дальше. В противном случаев вы можете погрязнуть в ненужных вам переживаниях.
Овен
Овнам совершенно точно не стоит принимать все происходящее слишком близко к сердцу. В период с 23 по 29 октября может возникать много неприятных ситуаций, основанных на чужих негативных поступках. Люди могут быть злыми и неуступчивыми, но если пытаться отвечать им тем же и судить их за это, ситуация многократно усугубится. Лучше просто спокойно мотать все на ус и не переживать лишний раз.
Телец
Тельцам сейчас ни в коем случае нельзя вмешиваться в жизнь окружающих, особенно самых близких людей - братьев, сестер, друзей. Не нужно учить их жизни, делать какие-то наставления и раздавать непрошеные советы. Астрологи советуют Тельцам позволить окружающим делать ошибки и учиться на них самостоятельно, ведь никакие наставления ничему их не научат. Они только приведут к ссорам.
Близнецы
Слабый Меркурий "дает зеленый свет" ревности и злости, но Близнецам лучше не утопать в этих чувствах и деструктивных эмоциях, поскольку в последствии они могут им очень дорого стоить. Еще астрологи рекомендуют не переоценивать свои возможности. Близнецам нельзя браться за дела и проекты, в которых они не компетентны или имеют недостаточный опыт.
Рак
Чтобы избежать разочарования в жизни, людях и событиях, Ракам следует на этой неделе дважды думать, прежде чем совершать какой-то важный шаг. Умело расставлять свои сети будут токсичные люди, поэтому нельзя в них попадать ни на секунду. Ракам необходимо окружать себя в первую очередь теми, кто любит, уважает их и готов прийти на помощь в трудной ситуации, ничего не попросив при этом взамен.
Лев
Порой Львы видят многое, но не замечают главного в этой жизни, а в конце октября данная проблема обострится и начнет приносить им максимум трудностей и неудобств. Львам нужно смотреть на проблемы и возможности шире, стараясь выносить для себя важные уроки. При этом не нужно искать виновных в своих проколах - не следует винить судьбу, Вселенную и планеты.
Дева
Девам стоит очень внимательно следить за реакцией людей на их действия. Реакция окружающих будет лакмусовой бумажкой их поступков. Порой нам кажется, что мы поступаем правильно, но на самом деле совершаем нечто плохое. Вот и Девам нужно будет думать об этом постоянно. Эта неделя не подходит для спонтанности - особенно в сфере любви и финансов.
Весы
Весы женского пола на этой неделе с высокой вероятностью станут меньше себя любить и начнут чаще замечать изъяны во внешности. Мужчины этого знака могут начать сожалеть о прошлом, задумываясь о своих ошибках. И то, и другое - тупиковый путь, ведущий к депрессии. Весам нужно сфокусироваться на хобби, приятных делах и вещах, позитивных людях и хороших воспоминаниях, иначе жизнь очень сильно и резко усложнится.
Скорпион
У Скорпионов сила духа будет превалировать над унынием, так как их покровитель в лице Марса сейчас силен, но Меркурий все равно оставит свой негативный след. Многие Скорпионы начнут воспринимать все слишком близко к сердцу - например, чужую критику. Грубость в ответ на замечания приведет к неминуемому конфликту и может разрушить дружбу, товарищеские отношения и любовь.
Стрелец
У Стрельцов на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, но не стоит на этой неделе уделять много времени романтике. Лучше уделить внимание домашним делам, легкой работе, избавлению от долгов и физическим упражнениям. Любовные переживания и флирт - это лишняя трата времени на фоне негативного Меркурия и слабой Венеры.
Козерог
Главный враг счастья для Козерогов - фальшивые чувства. Многие люди сейчас будут притворяться друзьями ради своей выгоды. Козерогам нужно быть предельно осторожными, чтобы не попасться на крючок манипуляторам. Понять, что у того или иного человека исключительно благие намерения, будет крайне непросто. Именно поэтому лучше не просить ни у кого помощи.
Водолей
Взору Водолеев будет доступно гораздо больше, чем представителям других знаков Зодиака. Эти люди смогут разглядеть в происходящем вокруг какие-то тайные знаки и посылы Вселенной. Что касается общения, то в этой сфере лучше воздержаться от критики в адрес окружающих. На работе и в бизнесе желательно не принимать поспешных решений, а также не проявлять жадности. Всех денег все равно не заработать, особенно сейчас, когда Меркурий в упадке.
Рыбы
Рыбам нужно быть осторожнее с тем, что не входит в их планы. Если эти люди планируют заниматься работой и домашними делами, то все входящие предложения о походах развеяться лучше отклонить. Это самый легкий путь к прокрастинации и проблемам с деньгами. Также астрологи советуют Рыбам остерегаться тех, кто хочет вменить им чувство вины. Такие люди крайне опасны.
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