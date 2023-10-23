Гороскоп на неделю с 23 по 29 октября: негативный Меркурий крайне осложнит жизнь. Как именно?

Близнецы

Слабый Меркурий "дает зеленый свет" ревности и злости, но Близнецам лучше не утопать в этих чувствах и деструктивных эмоциях, поскольку в последствии они могут им очень дорого стоить. Еще астрологи рекомендуют не переоценивать свои возможности. Близнецам нельзя браться за дела и проекты, в которых они не компетентны или имеют недостаточный опыт.

Рак

Чтобы избежать разочарования в жизни, людях и событиях, Ракам следует на этой неделе дважды думать, прежде чем совершать какой-то важный шаг. Умело расставлять свои сети будут токсичные люди, поэтому нельзя в них попадать ни на секунду. Ракам необходимо окружать себя в первую очередь теми, кто любит, уважает их и готов прийти на помощь в трудной ситуации, ничего не попросив при этом взамен.

Лев

Порой Львы видят многое, но не замечают главного в этой жизни, а в конце октября данная проблема обострится и начнет приносить им максимум трудностей и неудобств. Львам нужно смотреть на проблемы и возможности шире, стараясь выносить для себя важные уроки. При этом не нужно искать виновных в своих проколах - не следует винить судьбу, Вселенную и планеты.

Дева