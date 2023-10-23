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Фото ⟩ "Глубоко оскорблены": израильские экоактивисты раскритиковали Грету Тунберг

rus.tvnet.lv
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Грета Тунберг
Грета Тунберг Фото: Ekrānuzņēmums

Израильские экологические активисты заявили, что они "глубоко оскорблены" комментариями Греты Тунберг о конфликте на Ближнем Востоке. По данным зарубежных СМИ, они направили шведке открытое письмо.

Более 200 экоактивистов из Израиля написали открытое письмо Грете Тунберг. Они обвиняют шведку в том, что она встала на сторону террористов и своими заявлениями "просто встала на неправильную сторону истории".

Тунберг разместила в Instagram и на платформе X призыв присоединиться к забастовке в поддержку народа Газы. Ее комментарии вызвали много внимания и критики.

Авторы открытого письма из Израиля заявили, что они "глубоко оскорблены, шокированы и разочарованы" сообщениями шведской активистки. Они были "ужасно односторонними, неинформативными и поверхностными" и, таким образом, показали способность Тунберг "вникать в детали и проникать в суть сложных вопросов".

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