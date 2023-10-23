Фото ⟩ "Глубоко оскорблены": израильские экоактивисты раскритиковали Грету Тунберг

Израильские экологические активисты заявили, что они "глубоко оскорблены" комментариями Греты Тунберг о конфликте на Ближнем Востоке. По данным зарубежных СМИ, они направили шведке открытое письмо.
Более 200 экоактивистов из Израиля написали открытое письмо Грете Тунберг. Они обвиняют шведку в том, что она встала на сторону террористов и своими заявлениями "просто встала на неправильную сторону истории".
Тунберг разместила в Instagram и на платформе X призыв присоединиться к забастовке в поддержку народа Газы. Ее комментарии вызвали много внимания и критики.
Авторы открытого письма из Израиля заявили, что они "глубоко оскорблены, шокированы и разочарованы" сообщениями шведской активистки. Они были "ужасно односторонними, неинформативными и поверхностными" и, таким образом, показали способность Тунберг "вникать в детали и проникать в суть сложных вопросов".
Thank you @GretaThunberg pic.twitter.com/CnPugJPakq— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 21, 2023
HAMAS FOR FUTURE— Marian Kamensky (@MarianKamensky1) October 20, 2023
Bitte lesen:https://t.co/KMq7LTZTl4https://t.co/VusIgU38Hxhttps://t.co/MHSFcJzyGahttps://t.co/2ME3NnqN0p #Hamas #XiJinping #Ukraine #Putin pic.twitter.com/bg7m7oRZc5
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