Фото ⟩ "Глубоко оскорблены": израильские экоактивисты раскритиковали Грету Тунберг

Более 200 экоактивистов из Израиля написали открытое письмо Грете Тунберг. Они обвиняют шведку в том, что она встала на сторону террористов и своими заявлениями "просто встала на неправильную сторону истории".

Тунберг разместила в Instagram и на платформе X призыв присоединиться к забастовке в поддержку народа Газы. Ее комментарии вызвали много внимания и критики.

Авторы открытого письма из Израиля заявили, что они "глубоко оскорблены, шокированы и разочарованы" сообщениями шведской активистки. Они были "ужасно односторонними, неинформативными и поверхностными" и, таким образом, показали способность Тунберг "вникать в детали и проникать в суть сложных вопросов".