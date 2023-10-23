СМИ: Россия перебросит часть Балтийского флота на Ладожское озеро

Подобный план возник после усиления присутствия НАТО в регионе Балтийского моря.

Источник информации указывает, что на Ладожское озеро будут переброшены малые ракетные корабли класса "Каракурт" и "Буян-М".

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Как пропагандистскому изданию подтвердил военный историк, такой шаг стал бы "разумным военно-техническим ответом на вступление Финляндии в НАТО".

Ладожское озеро расположено примерно в 40 километрах от российско-финской границы.