Фото ⟩ С понедельника меняется маршрут 7-го трамвая

С понедельника, 30 октября, начнутся работы по реконструкции трамвайных путей.

Пассажирам будет предоставлена ​​возможность пересадки на остановке "Массив Краста". Время пересадки между маршрутами составит 3-4 минуты, на отдельных рейсах - 5-6 минут.

Схема маршрута 7-го трамвая Фото: Скриншот с сайта Rīgas satiksme

Трамваи 7-го маршрута будут курсировать от улицы Аусекля по маршруту до временной остановки "Массив Краста" и обратно - от остановки "Массив Краста" до улицы Аусекля.

Автобусы маршрута 7Т будут следовать от временной остановки "Массив Краста" вдоль трамвайных путей по улице Маскавас до трамвайной остановки Dienvidu tilts, затем по проезжей части улицы Маскавас, останавливаясь на автобусных остановках, до временной остановки Eglaines iela/Dole, расположенной на проезжей части улицы Маскавас, у конечной остановки трамвая.

Пассажиры, пересаживающиеся с трамвая на автобус 7Т или наоборот, должны регистрировать каждую поездку.

Движение автобуса 7Т Фото: Скриншот с rigassatiksme.lv