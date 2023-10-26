Суд в Швеции оправдал фигуранта дела о шпионаже на Россию

Суд над 60-летним Скворцовым продолжался с начала сентября. Прокурор Хенрик Олин, выступая на первом заседании, назвал подсудимого "агентом по закупкам". Прокуратура запрашивала для подсудимого пять лет лишения свободы. Адвокат выходца из РФ отрицал вину подзащитного.

Скворцов и его супруга были задержаны в пригороде Стокгольма в ноябре 2022 года. Женщина была отпущена на свободу по итогам расследования без предъявления ей обвинений, а ее муж содержался под стражей почти год и был освобожден в начале октября. Стокгольмский окружной суд сообщил, что больше нет оснований для его ареста. При этом адвокат Скворцова заявляла, что данное решение еще не означает возможного вынесения впоследствии оправдательного приговора.