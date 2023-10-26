Фото, видео ⟩ "Супертуман" в Новом Орлеане вызвал столкновение 158 автомобилей

Город Новый Орлеан в США пострадал от сильного тумана, парализовавшего движение транспорта. Зарубежные СМИ сообщают, что в условиях плохой видимости произошла массовая авария, в которой погибли по меньшей мере семь человек.
В понедельник, 23 октября, в США около города Новый Орлеан произошла массовая авария, в результате которой погибли 7 человек и как минимум 25 человек попали в больницу. В аварии столкнулись 158 автомобилей.
Несколько машин загорелись, люди бросили их и убежали. Поэтому на одном из мостов скопилось много сгоревших автомобилей. Сообщается, что произошел сильный взрыв из-за легковоспламеняющихся жидкостей.
Метеорологи пояснили, что такой густой туман образовался из-за смешивания дыма с влажными и прохладными болотными парами. Видимость сократилась до трех метров.
Галерея: "Супертуман" в Новом Орлеане
Одна из машин также съехала с моста, но водителя удалось спасти. Местный шериф сообщил, что с места происшествия были эвакуированы около 100 человек.
Одной из жертв стала 46-летняя женщина, которая рассказала: "Мне удалось избежать столкновения с машиной впереди меня, но другие машины начали врезаться в заднюю часть моей машины. Это все, что я слышала в течение 30 минут". Женщине удалось выбраться из машины целой и невредимой.
At least 150 vehicles collided on 1-55 outside of New Orleans Monday morning amid a "superfog." At least 7 people were killed, and more than 2 dozen were injured.— AccuWeather (@accuweather) October 24, 2023
Smoke from nearby marsh fires contributed to the dangerously low visibility. pic.twitter.com/XPqlmReDtv
Национальная метеорологическая служба охарактеризовала погодное явление в Новом Орлеане как "супертуман", предупредив, что аналогичное явление может повториться.
A “superfog” made of smoke from marsh fires and dense fog caused highway crashes that killed at least 7 people and injuring 30. Around 100 vehicles were involved in a massive pileup. pic.twitter.com/ORNeOYor6E— Reg Saddler (@zaibatsu) October 25, 2023
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