Фото, видео ⟩ "Супертуман" в Новом Орлеане вызвал столкновение 158 автомобилей

В понедельник, 23 октября, в США около города Новый Орлеан произошла массовая авария, в результате которой погибли 7 человек и как минимум 25 человек попали в больницу. В аварии столкнулись 158 автомобилей.

Несколько машин загорелись, люди бросили их и убежали. Поэтому на одном из мостов скопилось много сгоревших автомобилей. Сообщается, что произошел сильный взрыв из-за легковоспламеняющихся жидкостей.

Метеорологи пояснили, что такой густой туман образовался из-за смешивания дыма с влажными и прохладными болотными парами. Видимость сократилась до трех метров.

Галерея: "Супертуман" в Новом Орлеане

Одна из машин также съехала с моста, но водителя удалось спасти. Местный шериф сообщил, что с места происшествия были эвакуированы около 100 человек.

Одной из жертв стала 46-летняя женщина, которая рассказала: "Мне удалось избежать столкновения с машиной впереди меня, но другие машины начали врезаться в заднюю часть моей машины. Это все, что я слышала в течение 30 минут". Женщине удалось выбраться из машины целой и невредимой.

At least 150 vehicles collided on 1-55 outside of New Orleans Monday morning amid a "superfog." At least 7 people were killed, and more than 2 dozen were injured.



Smoke from nearby marsh fires contributed to the dangerously low visibility. pic.twitter.com/XPqlmReDtv — AccuWeather (@accuweather) October 24, 2023

Национальная метеорологическая служба охарактеризовала погодное явление в Новом Орлеане как "супертуман", предупредив, что аналогичное явление может повториться.

A “superfog” made of smoke from marsh fires and dense fog caused highway crashes that killed at least 7 people and injuring 30. Around 100 vehicles were involved in a massive pileup. pic.twitter.com/ORNeOYor6E — Reg Saddler (@zaibatsu) October 25, 2023