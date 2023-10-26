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Фото, видео ⟩ "Супертуман" в Новом Орлеане вызвал столкновение 158 автомобилей

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Авария на мосту в США
Авария на мосту в США Фото: TT NYHETSBYRÅN/Scanpix

Город Новый Орлеан в США пострадал от сильного тумана, парализовавшего движение транспорта. Зарубежные СМИ сообщают, что в условиях плохой видимости произошла массовая авария, в которой погибли по меньшей мере семь человек.

В понедельник, 23 октября, в США около города Новый Орлеан произошла массовая авария, в результате которой погибли 7 человек и как минимум 25 человек попали в больницу. В аварии столкнулись 158 автомобилей.

Несколько машин загорелись, люди бросили их и убежали. Поэтому на одном из мостов скопилось много сгоревших автомобилей. Сообщается, что произошел сильный взрыв из-за легковоспламеняющихся жидкостей.

Метеорологи пояснили, что такой густой туман образовался из-за смешивания дыма с влажными и прохладными болотными парами. Видимость сократилась до трех метров.

Галерея: "Супертуман" в Новом Орлеане

Одна из машин также съехала с моста, но водителя удалось спасти. Местный шериф сообщил, что с места происшествия были эвакуированы около 100 человек.

Одной из жертв стала 46-летняя женщина, которая рассказала: "Мне удалось избежать столкновения с машиной впереди меня, но другие машины начали врезаться в заднюю часть моей машины. Это все, что я слышала в течение 30 минут". Женщине удалось выбраться из машины целой и невредимой.

Национальная метеорологическая служба охарактеризовала погодное явление в Новом Орлеане как "супертуман", предупредив, что аналогичное явление может повториться.

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