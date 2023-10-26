Сейм поддержал запрет на нахождение в Латвии машин с российскими номерами

В четверг, 26 октября, Сейм концептуально поддержал поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают запрет на пребывание в Латвии зарегистрированных в России транспортных средств.
Законопроект предусматривает, что владелец транспортного средства, зарегистрированного в России, должен будет поставить транспортное средство на учет или вывезти его с территории Латвии в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.
После окончания переходного периода использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении Латвии будет разрешено только, если человек пересекает территорию Латвии транзитом.
Транспортное средство, зарегистрированное в России, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.
В то же время поправки предусматривают обязать лица до въезда в Латвию предоставить информацию о транспортном средстве, водителе и периоде, в течение которого транспортное средство будет участвовать в дорожном движении в Латвии. Этот период не должен превышать 24 часов.
В случае, если транспортное средство не будет зарегистрировано в Латвии или не выехало за пределы Латвии и будет обнаружено его несанкционированное использование в дорожном движении, транспортное средство будет конфисковано.
Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине.
Министерство юстиции заявляет, что, учитывая полномасштабное нападение России на Украину и угрозу ее территориальной целостности, суверенитету и независимости, присутствие зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо.
Кроме того, транспортные средства в России часто не соответствуют техническим требованиям Евросоюза, а использование таких транспортных средств в дорожном движении может поставить под угрозу безопасность дорожного движения.
Министерство юстиции заявляет, что в соответствии с Конституцией создана правовая база, которая укрепит безопасность государства и общества во время гибридной угрозы.
Изменения в законодательстве основаны на разъяснении Еврокомиссии, в котором говорится, что санкции, введенные против России Евросоюзом, распространяются и на личный транспорт, зарегистрированный в РФ.
Планируется, что закон вступит в силу 15 ноября текущего года.
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