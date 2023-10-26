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Суд в Великобритании не разрешил Фридману тратить деньги на обслуживание особняка

rus.tvnet.lv
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Михаил Фридман
Михаил Фридман Фото: Reuters/ScanPix

В четверг, 26 октября, Лондонский Высокий суд отказался удовлетворить иск российского олигарха Михаила Фридмана, который добивался отмены запрета использовать свои замороженные средства на содержание лондонского особняка и шофера.

59-летний российский миллиардер подал в суд на офис по реализации финансовых санкций (OFSI) который не позволял ему снимать 30 000 фунтов стерлингов (34 000 евро) в месяц со счетов, попавших под санкции.

OFSI отклонило просьбу о покрытии расходов на содержание дома Фридмана.

Фридман попросил OFSI разрешить ему нанять водителя и персонал для викторианского особняка стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов.

Активы олигарха были заморожены после начала нового вторжения России в Украину.

Как объяснили в суде адвокаты Фридмана, учитывая размер, возраст и культурную значимость особняка, он требует значительного ухода.

По словам адвокатов, водитель нужен Фридману "из соображений безопасности". Однако в OFSI пояснили, что олигарх "может ездить на общественном транспорте".

Ранее OFSI уже разрешил Фридману направлять на содержание особняка значительные суммы: около 760 тыс. фунтов в год, а также около 1,4 млн фунтов для покрытия долгов, накопившихся в прошлом, пишет Русская служба BBC.

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