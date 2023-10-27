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Казахстан планирует обрезать России еще один канал обхода санкций

TVNET | FINANCENET rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters / Scanpix

Казахстан уже скоро может запретить гражданам России получать банковские карты. Планируется, что во время открытия счета от граждан РФ, возможно, будут требовать предоставить вид на жительство в стране, пишет The Moscow Times.

Национальный центральный банк Казахстана разработал соответствующие поправки к законодательству. Формально усиление этих законов связано с борьбой с рисками нелегальной деятельности, такими как незаконный оборот и торговля наркотиками, а также игорный бизнес.

Новые правила предусматривают, что новые платежные карты могут быть выданы только тем лицам, которые смогут предоставить соответствующие документы и доказать, что они находятся в Казахстане обоснованно.

Новые правила в законодательстве Казахстана будут обсуждаться в местном парламенте до первой половины ноября.

Отмечается, что в 2022 году резко возросло количество банковских карт, выданных в соседних с Россией странах Центральной Азии, поскольку российские граждане после ухода Visa и Mastercard с внутреннего рынка стали заниматься "карточным туризмом" - выезжать в другие страны для открытия банковских счетов, позволяющих совершать операции в иностранной валюте.

Только за июнь и июль 2022 года казахстанские банки выдали 50,7% от общего объема карт, выпущенных за весь 2021 год.

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