Видео ⟩ Пограничники: иммигранты доставили на границу два тела без видимых признаков жизни

Вблизи государственной границы на белорусской стороне была замечена группа людей, которые несли тело на самодельных носилках. Чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение границы, пограничники отправились на место происшествия и увидели, как на латвийско-белорусскую границу вынесли и оставили лежать на земле человека, а рядом с ним положили второго человека без видимых признаков жизни.

В настоящее время за группой ведется наблюдение.

Пограничная охрана отмечает, что гибридная угроза со стороны белорусских властей на латвийско-белорусской границе сохраняется. Несмотря на все более холодные погодные условия, она становится еще интенсивнее.

В прошлом пограничникам также приходилось вызывать бригады Службы неотложной медицинской помощи для оказания первой помощи доставленным на территорию Латвии или пойманным на ней истощенным и часто обмороженным людям, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу их здоровью и жизни. Однако спасти людей в таких ситуациях удается не всегда.