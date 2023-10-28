На латвийской радиостанции звучат песни сторонника Кремля. NEPLP не будет оценивать этот случай

На прошлой неделе пользователи соцсетей обсуждали в Twitter, почему на радиостанции Skonto+ можно услышать песни Григория Лепса, сторонника войны России в Украине. С 2019 года Лепс включен в список нежелательных для Латвии лиц.

NEPLP сообщил агентству LETA, что согласно Закону об электронных СМИ оно не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность электронного СМИ, в создание программ и передач, пока электронные СМИ действуют в рамках закона.

Совет отмечает, что в настоящее время в Латвии отсутствует перечень конкретных произведений, воспроизведение которых запрещено на электронных носителях, в том числе отсутствуют санкции за авторское право как отдельный вид имущественного права.

Как рассказала агентству LETA Иева Колмане, представитель латвийского агентства по авторским правам AKKA/LAА, после российского вторжения в Украину,

AKKA/LA прекратила выплачивать гонорары как российским, так и белорусским авторам, обеспечивая тем самым соблюдение санкций, введенных Латвией, Европейским Союзом и другими странами против России, Беларуси и отдельных физических и юридических лиц этих стран.

На вопрос, что делать с телерадиоорганизациями, которые транслируют музыку российских или белорусских исполнителей, Колмане отметила, что определение репертуара телерадиоорганизаций остается за редакцией.

Как сообщалось ранее, Литва также внесла Григория Лепса в черный список из-за подозрений в его связях с криминальным миром. Украина и Израиль также включили Лепса в свои черные списки.