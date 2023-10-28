Хейли Бибер опровергла слухи о своей беременности

Модель Хейли Бибер (26 лет), жена музыканта Джастина Бибера (29 лет), опровергла слухи о своей беременности.
Модель опровергла эти предположения в интервью изданию GQ Hype, опубликованному во вторник, 24 октября, заявив, что фанаты уже несколько раз предполагали, что она ждала ребенка.
Хейли сказала, что интернет и общественность узнает об этой новости последними.
"Недавно все говорили: "О, Боже, она беременна", и это случалось со мной неоднократно. Есть что-то разочаровывающее...
"Черт, неужели я не могу раз раздуться и не забеременеть?" Было бы ложью, если бы я сказала: "О, да, мне плевать." Когда настанет день, когда это станет правдой, вы, как и в интернете, узнаете об этом последними", - отметила Хейли.
Хейли изначально хотела воспитывать своих детей подальше от внимания публики, но теперь она признала, что с ее партнером, удостоенным премии "Грэмми", внимание неизбежно.
Хейли и Джастин состоят в браке с 2018 года.
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