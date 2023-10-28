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Хейли Бибер опровергла слухи о своей беременности

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Фото: Reuters/ScanPix

Модель Хейли Бибер (26 лет), жена музыканта Джастина Бибера (29 лет), опровергла слухи о своей беременности.

Модель опровергла эти предположения в интервью изданию GQ Hype, опубликованному во вторник, 24 октября, заявив, что фанаты уже несколько раз предполагали, что она ждала ребенка.

Хейли сказала, что интернет и общественность узнает об этой новости последними.

"Недавно все говорили: "О, Боже, она беременна", и это случалось со мной неоднократно. Есть что-то разочаровывающее...

"Черт, неужели я не могу раз раздуться и не забеременеть?" Было бы ложью, если бы я сказала: "О, да, мне плевать." Когда настанет день, когда это станет правдой, вы, как и в интернете, узнаете об этом последними", - отметила Хейли.

Хейли изначально хотела воспитывать своих детей подальше от внимания публики, но теперь она признала, что с ее партнером, удостоенным премии "Грэмми", внимание неизбежно.

Хейли и Джастин состоят в браке с 2018 года.

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