Видео ⟩ Эрдоган на митинге назвал Израиль "оккупантом", а Запад - соучастниками военных преступлений

Выступая с речью, он высказал несколько громких заявлений, в частности, подчеркнув, что сектор Газа "раньше был неотъемлемой частью нашей родины", а также "когда мы открыто заявили, что ХАМАС не является террористической организацией, Израиль был обеспокоен. Мы знали, что вы так отреагируете, но мы остаемся с этим заявлением".