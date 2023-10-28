В субботу в аэропорту Стамбула тысячи человек собрались на митинг в поддержку Палестины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к толпе, назвав Израиль "оккупантом" и обвинив его в военных преступлениях.
Видео ⟩ Эрдоган на митинге назвал Израиль "оккупантом", а Запад - соучастниками военных преступлений
Выступая с речью, он высказал несколько громких заявлений, в частности, подчеркнув, что сектор Газа "раньше был неотъемлемой частью нашей родины", а также "когда мы открыто заявили, что ХАМАС не является террористической организацией, Израиль был обеспокоен. Мы знали, что вы так отреагируете, но мы остаемся с этим заявлением".
Турецкий телеканал TRT приводит еще несколько скандальных высказываний Эрдогана. Президент Турции на митинге заявил, что "Израиль совершает военные преступления уже 22 дня подряд, а Запад пытается легализовать убийства детей и женщин".
"Я спрашиваю Запад: сколько еще предстоит умереть женщинам и детям, чтобы вы призвали Израиль прекратить нападения?", - заявил Эрдоган.
Waving Palestinian and Turkish flags, thousands gather for the 'Great Palestine Rally' at Ataturk Airport in Istanbul with President Erdogan participating in the event pic.twitter.com/54mLE9CnNc— TRT World (@trtworld) October 28, 2023
"We will declare Israel a war criminal, we are already working on it," Erdogan at pro-Palestinian rally— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2023
Other statements:
▪️ Israel how did you end up here? How did you get here? You are an occupier. You are a faction, not a state. The West owes you, but Turkey does not owe… pic.twitter.com/eF5dh7wJeW
Днем ранее Эрдоган призвал турецких жителей прийти на митинг в поддержку Палестины. Ранее он назвал ХАМАС "группировкой по освобождению моджахедов" и обвинил Израиль в "злоупотреблении доброй волей Турции" в процессе нормализации отношений между Израилем и Турцией.
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