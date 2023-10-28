Сб, 28.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Эрдоган на митинге назвал Израиль "оккупантом", а Запад - соучастниками военных преступлений

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: AFP/SCANPIX

В субботу в аэропорту Стамбула тысячи человек собрались на митинг в поддержку Палестины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к толпе, назвав Израиль "оккупантом" и обвинив его в военных преступлениях.

Выступая с речью, он высказал несколько громких заявлений, в частности, подчеркнув, что сектор Газа "раньше был неотъемлемой частью нашей родины", а также "когда мы открыто заявили, что ХАМАС не является террористической организацией, Израиль был обеспокоен. Мы знали, что вы так отреагируете, но мы остаемся с этим заявлением".

Турецкий телеканал TRT приводит еще несколько скандальных высказываний Эрдогана. Президент Турции на митинге заявил, что "Израиль совершает военные преступления уже 22 дня подряд, а Запад пытается легализовать убийства детей и женщин".

"Я спрашиваю Запад: сколько еще предстоит умереть женщинам и детям, чтобы вы призвали Израиль прекратить нападения?", - заявил Эрдоган.

Днем ранее Эрдоган призвал турецких жителей прийти на митинг в поддержку Палестины. Ранее он назвал ХАМАС "группировкой по освобождению моджахедов" и обвинил Израиль в "злоупотреблении доброй волей Турции" в процессе нормализации отношений между Израилем и Турцией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх