Талис Линкайтс: СЗК в коалиции - это бомба замедленного действия

Экс-министр сообщения Талис Линкайтс в эфире программы "Кто вам платит?" вспомнил о работе в первом правительстве Кариньша и объяснил, почему ему не нравится присутствие Союза зеленых и крестьян (СЗК) в новой коалиции.
Экс-министр сообщения рассказал о том, как формировалась коалиция 13-го Сейма.
"Мы в свое время избирались на основе каких-то ценностей, и одной ценностью было не сотрудничать с так называемыми олигархами и с теми, кто подразумевает некоторую коррупцию. И благодаря этому мы смогли все четыре года, пока были у власти, выдержать такую красную линию. И СЗК не попал в правительство. Наше правительство было стабильным. Мы смогли проработать все четыре года в хорошем темпе", - считает Линкайтс.
По его мнению, новая коалиция такой стабильностью не отличается.
"Сейчас, наоборот, мы видим, что ценности не являются каким-то значимым фактором в образовании коалиции. И мне лично непонятно, по каким принципам создано правительство Эвики Силини. Там есть и "Прогрессивные", с одной стороны, которые тоже до выборов говорили, что они не будут идти с Лембергсом. Мы помним, что Кришьянис Кариньш тоже не хотел даже во время предвыборных дебатов встретиться с Айваром Лембергсом.
А сейчас они работают как бы плечом к плечу. И это такое... Это бомба замедленного действия в правительстве", - уверен Линкайтс.
Оценивая деятельность бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, экс-министр сказал что в то время представитель "Нового Единства" был лучшим вариантом.
"В 2018 году, вы помните, там было несколько раундов, чтобы вообще построить правительство. И в то время господин Кариньш был таким компромиссным кандидатом, он смог всех помирить. Можно сказать - прагматик, который работает как медиатор между разными течениями, между разными партиями. В таком смысле он был хорошим руководителем", - вспоминает Линкайтс.
Но позже, по его словам, Кариньш стал меняться.
"Но, по-моему, где то в середине этого периода, может быть, из-за Covid-19 и всех передряг, связанных с этим, мы сами почувствовали, что нет такой командной работы, что и "Новое Единство", и сам Кариньш начали больше работать на себя, на свой имидж.
Если партнеры по коалиции делали что-то непопулярное, то они были виноваты. А все популярное делал господин Кариньш.
И, таким образом, "Новое Единство" вышло на предвыборную прямую со списком хороших работ, и Кариньш не был ни в чем виноват", - говорит Линкайтс.
Политик уверен, что теперь Кариньш нацелится на карьеру в Европе.
"И мы видим, что такой способ руководства, может быть, был полезен для нашего правительства, потому что там были разные политические силы большего веса, чем сама партия "Новое Единство". Но когда они сейчас пришли к власти, у них есть и премьер, и президент, и Рижская дума, и значительное большинство в Сейме, то такой медиатор не годится для руководства. И я думаю, что из-за этого произошла перемена руководства высших лиц в "Новом Единстве".
И я желаю, конечно, господину Кариньшу успеха также в выборах в Европарламент. Он, по-моему, уже мечтает об этом", - отметил Линкайтс.
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