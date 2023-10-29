Талис Линкайтс: СЗК в коалиции - это бомба замедленного действия

Оценивая деятельность бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, экс-министр сказал что в то время представитель "Нового Единства" был лучшим вариантом.

"В 2018 году, вы помните, там было несколько раундов, чтобы вообще построить правительство. И в то время господин Кариньш был таким компромиссным кандидатом, он смог всех помирить. Можно сказать - прагматик, который работает как медиатор между разными течениями, между разными партиями. В таком смысле он был хорошим руководителем", - вспоминает Линкайтс.

Но позже, по его словам, Кариньш стал меняться.

"Но, по-моему, где то в середине этого периода, может быть, из-за Covid-19 и всех передряг, связанных с этим, мы сами почувствовали, что нет такой командной работы, что и "Новое Единство", и сам Кариньш начали больше работать на себя, на свой имидж.

Если партнеры по коалиции делали что-то непопулярное, то они были виноваты. А все популярное делал господин Кариньш.

И, таким образом, "Новое Единство" вышло на предвыборную прямую со списком хороших работ, и Кариньш не был ни в чем виноват", - говорит Линкайтс.

Политик уверен, что теперь Кариньш нацелится на карьеру в Европе.

"И мы видим, что такой способ руководства, может быть, был полезен для нашего правительства, потому что там были разные политические силы большего веса, чем сама партия "Новое Единство". Но когда они сейчас пришли к власти, у них есть и премьер, и президент, и Рижская дума, и значительное большинство в Сейме, то такой медиатор не годится для руководства. И я думаю, что из-за этого произошла перемена руководства высших лиц в "Новом Единстве".

И я желаю, конечно, господину Кариньшу успеха также в выборах в Европарламент. Он, по-моему, уже мечтает об этом", - отметил Линкайтс.

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