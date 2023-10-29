Израиль хочет предотвратить использование Starlink в секторе Газа

Илон Маск, глава компании SpaceX, которая разворачивает технологию Starlink, ранее заявлял, что хочет сделать систему спутниковой связи доступной для международных организаций по оказанию помощи в секторе Газа.

Кархи пишет, что "ХАМАС будет использовать Starlink для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, мы это знаем, и Маск это знает".

"Может быть, Маск захочет связать это с освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков", - написал Кархи.

Israel will use all means at its disposal to fight this.



HAMAS will use it for terrorist activities. There is no doubt about it, we know it, and musk knows it. HAMAS is ISIS.



Perhaps Musk would be willing to condition it with the release of our abducted babies, sons, daughters,… https://t.co/pRNOlnINbZ — 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) October 28, 2023