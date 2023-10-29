Вс, 29.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Израиль хочет предотвратить использование Starlink в секторе Газа

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Основатель компании SpaceX Илон Маск
Основатель компании SpaceX Илон Маск Фото: AFP/SCANPIX

Министр связи Израиля Шломо Кархи пишет в социальной сети X, что Израиль "использует все имеющиеся в его распоряжении средства", чтобы противодействовать использованию глобальной спутниковой системы Starlink для поддержки гуманитарных организаций в секторе Газа.

Илон Маск, глава компании SpaceX, которая разворачивает технологию Starlink, ранее заявлял, что хочет сделать систему спутниковой связи доступной для международных организаций по оказанию помощи в секторе Газа.

Кархи пишет, что "ХАМАС будет использовать Starlink для террористической деятельности. В этом нет никаких сомнений, мы это знаем, и Маск это знает".

"Может быть, Маск захочет связать это с освобождением наших похищенных детей, сыновей, дочерей, стариков", - написал Кархи.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх