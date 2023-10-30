Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября: все сложно и стрессово. И что делать?

Близнецы

Близнецы рискуют уйти с головой в самоанализ, если начнут копаться в прошлом и думать о своих ошибках. Лучше сфокусироваться на текущих проблемах и не витать в облаках, что будет ни чуть не лучше самокопания. В любом случае астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам не впадать в крайности - не быть долго в одиночестве и не общаться с кем попало, а также работать в меру, чтобы не переутомляться.

Рак

Раки в период с 30 октября по 5 ноября могут угодить в ловушку чужого влияния, поэтому им сейчас стоит опасаться токсичных людей, которые вечно давят и навязывают свое мнение. Также Ракам может мешать ворох дурных мыслей, который может появиться уже утром в понедельник, но который с высокой вероятностью исчезнет 3 ноября, в день двух благоприятных аспектов - Солнца с Юпитером и Венеры с Нептуном.

Лев

Больше всего эксперты рекомендуют Львам опасаться трех вещей - лени, непринятия собственных недостатков и излишней праздности. Эти пороки могут разрушить успех Львов и лишить их положительной репутации, удачи. Несмотря на все трудности, очень многие Львы смогут свернуть горы там, где еще вчера смирились бы с поражением и сделали шаг назад.

Дева