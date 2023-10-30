Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября: все сложно и стрессово. И что делать?

Октябрь плавно подходит к своему завершению, уступая место ноябрю на этой неделе. Астрологи DailyHoro рассказали, какими будут эти семь дней, а также дали некоторые полезные советы представителям каждого знака Зодиака.
Эта неделя будет сложной и весьма стрессовой, причем для многих, но не стоит переживать, ведь скоро это закончится. Тем не менее сейчас нужно будет как-то бороться с данным состоянием.
Овен
Негативная энергетика, подпитываемая Меркурием, может сделать так, что Овны не найдут общего языка вообще ни с кем, но это не беда, если об этом не говорить. Пусть другие люди высказывают свое мнение - ничего страшного в этом не будет. Главное, чтобы они не слышали критики в свой адрес. То же самое стоит делать и с теми, кто критикует самих Овнов. Не стоит отвечать негативом на негатив.
Телец
Тельцам в первую очередь стоит избавиться от иллюзий, ведь на этой неделе они могут быть крайне опасными - как в сфере работы и финансов, так и в любви и дружбе. На людей нужно смотреть объективным взглядом, не приукрашивая их плюсы или минусы. Вообще, тактичность в общении будет лучшим другом для представителей данного знака. Начинать любой диалог лучше вежливо и по-доброму.
Близнецы
Близнецы рискуют уйти с головой в самоанализ, если начнут копаться в прошлом и думать о своих ошибках. Лучше сфокусироваться на текущих проблемах и не витать в облаках, что будет ни чуть не лучше самокопания. В любом случае астрологи настоятельно рекомендуют Близнецам не впадать в крайности - не быть долго в одиночестве и не общаться с кем попало, а также работать в меру, чтобы не переутомляться.
Рак
Раки в период с 30 октября по 5 ноября могут угодить в ловушку чужого влияния, поэтому им сейчас стоит опасаться токсичных людей, которые вечно давят и навязывают свое мнение. Также Ракам может мешать ворох дурных мыслей, который может появиться уже утром в понедельник, но который с высокой вероятностью исчезнет 3 ноября, в день двух благоприятных аспектов - Солнца с Юпитером и Венеры с Нептуном.
Лев
Больше всего эксперты рекомендуют Львам опасаться трех вещей - лени, непринятия собственных недостатков и излишней праздности. Эти пороки могут разрушить успех Львов и лишить их положительной репутации, удачи. Несмотря на все трудности, очень многие Львы смогут свернуть горы там, где еще вчера смирились бы с поражением и сделали шаг назад.
Дева
Дев могут начать волновать вопросы, о которых ранее они не задумывались. Словом, эта неделя будет довольно важной, особенно для тех, кто ищет смысл жизни и пытается ответить на экзистенциальные вопросы. Как говорится, кто хочет изменить свою жизнь, прилагает к этому усилия. Девам не нужно ждать чуда. Важно действовать, несмотря на трудности, плохое настроение, лень и уныние. Это проверка на прочность.
Весы
Весы привыкли смотреть на жизнь через призму оптимизма, и в период с 30 октября по 5 ноября их это может спасти от фиаско, проблем и неудач. Также астрологи советуют делиться своим позитивом с другими людьми. Это поможет стать еще более успешными в дружбе, любви, делах и работе. Не исключено, что Весы в этот сложный и темный период времени смогут найти новых друзей и даже новую любовь.
Скорпион
Для Скорпионов сейчас не зазорно будет попросить кого-нибудь о помощи. Важно помнить, что ничего плохого в этом нет, особенно если подмога действительно нужна. В любовных вопросах Скорпионам понадобится осторожность, потому что одно слово и даже один неверный взгляд могут решить дальнейшую судьбу отношений. Еще эксперты советуют отложить дальние путешествия как минимум до четверга.
Стрелец
Стрельцы могут стать свидетелями не очень приятной ситуации, однако, если она их никак не касается, лучше промолчать. Не нужно никак комментировать чужие ошибки и поступки - от этого будет только хуже. Многие Стрельцы смогут нащупать твердую почву под ногами, если будут методичны, трудолюбивы и внимательны. Настало время вырваться вперед и показать всему миру свои возможности и мотивацию.
Козерог
Козерогам, несмотря на негативное положение Венеры и Меркурия с Марсом, удастся превратить все свои недостатки в преимущества, но для этого придется признаться себе в наличии проблемы. Конец недели будет динамичным и приятным, но только в том случае, если Козероги будут честны и открыты. Основу успеха в эти семь дней будет составлять умение идти на компромиссы.
Водолей
В любви многим Водолеям удастся открыть новые грани, но стоит быть осторожнее, ведь события этой недели могут разрушить отношения, а не укрепить. Чтобы этого не произошло, нужно быть внимательнее к чувствам других. Также астрологи не советуют воспринимать домашние и рабочие обязанности как тяжелое бремя. Важно постараться получать удовольствие от рабочего процесса. Иначе можно перегореть уже в понедельник.
Рыбы
Рыбам стоит помнить о том, что не бывает нерешаемых проблем. Есть только недостаточное количество приложенных усилий. Пришла пора стать ответственнее и пунктуальнее. А еще сейчас лучше держать чувства под контролем. Речь не только о злости и ненависти, но и о любви. Пока не нужно признаваться в симпатии к другим людям, ведь из-за негативного Меркурия они просто не смогут в полной мере ощутить любовь Рыб.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!