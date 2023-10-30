Аэропорт Махачкалы временно закрыт на фоне беспорядков

Правительство Дагестана заявило, что ситуация в аэропорту Махачкалы "находится под контролем", силовые службы работают на месте. "Призываем жителей республики с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в мире. Федеральные власти и международные организации предпринимают все возможные усилия для прекращения огня против мирных жителей Газы", - говорится в заявлении.

Власти Израиля отреагировали на события в Дагестане

Министерство иностранных дел Израиля и офис премьер-министра выпустили совместное заявление о событиях в Дагестане, в котором заявили, что "со всей серьезностью" относятся к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всем мире. "Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - отмечается в заявлении. Посол Израиля в РФ Алекс Бен-Цви работает с российскими властями над обеспечением безопасности находящихся там израильтян и евреев.