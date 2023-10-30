Третий призыв может стать обязательным

"В принципе, у нас уже есть более сотни добровольцев, и цифра, которую нам нужно достичь - 480 человек. Это значит, что надо будет запустить систему отбора, где мы, в принципе, и займемся подбором кадров. И это уже не будет добровольным", - сказал Леонид Калниньш в интервью Latvijas Radio 4.

В этом случае призывники будут иметь меньше привилегий, чем добровольцы, которые получают вдвое большую компенсацию и самостоятельно выбирают место службы.

Уже сообщалось, что 1 июля к службе приступили первые военнослужащие - всего 251 гражданин Латвии.

Служба государственной обороны (СГО) включает в себя три различных вида военной службы - в подразделениях Национальных вооруженных сил (НВС), в Земессардзе и специальное военное обучение студентов высших учебных заведений, - а также альтернативную службу.

Те, кто добровольно вступит в Национальные вооруженные силы, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро, а призывники - в размере 300 евро, но по завершении военной службы солдату будет дополнительно выплачиваться единовременная компенсация в размере 1100 евро.