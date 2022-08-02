Три года тюрьмы за дезертирство, бонусы за службу - Минобороны представило проект обязательного призыва

Упомянутое распределение численности персонала в настоящее время является предварительным, а распределение призывником по видам служб планируется квотировать, чтобы оно соответствовало потребностям НВС, определив высший приоритет службе в единицах НВС. После полного введения ОВС эта пропорция в значительной степени будет определена потребностью в структуре мирного и военного времени НВС.

По представлению Министерства обороны, призыв ОВС будет организован в два этапа, где на первом этапе на службу заявляются добровольно, во втором - организуется призыв всех родившихся в определенном году мужчин. Количество призывников определят так - из установленного числа необходимого персонала вычтут количество заявившихся добровольно и количество тех лиц, которые на соответствующий год остаются в призыве.

Министерство планирует в год реализовать два призыва.

В настоящее время Министерство обороны установило три категории граждан, которые не могут призываться на ОВС. Во-первых, это граждане, о которых принято решение как о полностью несовместимых с требованиями ОВС, например, из-за состояния здоровья или судимости. Во-вторых, граждане, у которых есть также гражданство какого-либо другого государства и которые были на иностранной военной службе или выполняли альтернативную службу. В-третьих, выпускники профессиональной средней школы полковника Оскара Калпака.