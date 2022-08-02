При призыве в службу национальной обороны (СНО) военнослужащих будут оценивать семейные врачи, для молодых людей, поступающих на службу, могут быть предусмотрены "дополнительные бонусы", а уклонение от службы будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет, согласно подготовленной Министерством обороны реформе СНО.
Три года тюрьмы за дезертирство, бонусы за службу - Минобороны представило проект обязательного призыва
Министерство обороны представило на согласование министерствам финансов, внутренних дел, благосостояния, юстиции и здравоохранения информационное сообщение о введении обязательной военной службы (ОВС). Из сообщения вытекает, что в течение пяти лет будет создана всеобъемлющая система призыва, предусматривающая изучение фактически всех достигших возраста 18 лет граждан, оценку их соответствия ОВС и призыв как можно большего числа граждан на службу. Планируется, что на ОВС будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.
ОВС включает в себя три различных вида военной службы - службу в единицах Национальных вооруженных сил (НВС), службу в Земессардзе и специальное военное обучение студентов высших учебных заведений, а также альтернативную службу.
Для обеспечения учета и призыва граждан на службу планируется создать новое учреждение государственного управления с региональными отделениями в подчинении, а до момента, когда оно начнет свою деятельность, эти функции обеспечат НВС.
Предусмотрено, что для содержания реестра призыва по возможности будут использоваться уже имеющиеся в других регистрах и системах данные о человек. В дополнение к поддерживаемым государством информационным системам предусмотрено продолжать исследование о возможностях анализа данных, которые накапливаются в информационных системах коммерсантов частного сектора, например, в электронных системах школ.
Также планируется использовать оценки обучаемых лиц по предмету государственного оборонного обучения, где можно было бы, например, идентифицировать молодых людей с выраженными талантами лидера. Планируется, что призывники, которые отвечают установленным требованиям, смогут сами выбирать наиболее подходящее для своих способностей и интересов подразделение НВС.
В отношении медицинских проверок призываемых предусмотрено создание системы, в которой будут разработаны критерии и семейный врач призывника может принять решение о его состоянии здоровья. Медицинская комиссия, находящаяся в подчинении Министерства обороны, может оценить только отрицательные решения о состоянии здоровья призывника.
На первоначальном этапе внедрения ОВС медицинская проверка для оценки состояния здоровья и определения соответствия емкости здоровья службе в единицах регулярных сил НВС и Земессардзе будет реализована с применением установленных для кандидатов на профессиональную службу требований работоспособности.
Прежний опыт проверки здоровье призывника НВС, позволяет предположить, что вызовом станут и отдельные проблемы, в том числе состояние зубов молодых людей. Министерство обороны предложило создать систему, которая предполагает, что в комиссии по отбору ОВС призывнику
необходимо указать справку о посещении зубного врача, проведенного в течение последнего года, и заключение о том, что зубы починили.
Планируется, что в 2028 году для выполнения службы в единицах НВС могут быть призваны одновременно до 6000 солдат ОВС. Дополнительно до 1200 военнослужащих ОВС будут служить в Земессардзе, а до 300 - освоят специальное военное обучение студентов высших учебных заведений. Граждане, которые по своим убеждениям не смогут выполнять активную службу, смогут заменить ее альтернативной службой.
Упомянутое распределение численности персонала в настоящее время является предварительным, а распределение призывником по видам служб планируется квотировать, чтобы оно соответствовало потребностям НВС, определив высший приоритет службе в единицах НВС. После полного введения ОВС эта пропорция в значительной степени будет определена потребностью в структуре мирного и военного времени НВС.
По представлению Министерства обороны, призыв ОВС будет организован в два этапа, где на первом этапе на службу заявляются добровольно, во втором - организуется призыв всех родившихся в определенном году мужчин. Количество призывников определят так - из установленного числа необходимого персонала вычтут количество заявившихся добровольно и количество тех лиц, которые на соответствующий год остаются в призыве.
Министерство планирует в год реализовать два призыва.
В настоящее время Министерство обороны установило три категории граждан, которые не могут призываться на ОВС. Во-первых, это граждане, о которых принято решение как о полностью несовместимых с требованиями ОВС, например, из-за состояния здоровья или судимости. Во-вторых, граждане, у которых есть также гражданство какого-либо другого государства и которые были на иностранной военной службе или выполняли альтернативную службу. В-третьих, выпускники профессиональной средней школы полковника Оскара Калпака.
В случаях, когда это необходимо из-за здоровья гражданина, а также в случаях, когда для гражданина в соответствии с Законом о мобилизации установлено исключение мобилизации, призыв можно отложить. Призыв откладывается также в случаях, когда лицо продолжает получать среднее или среднее профессиональное образование, а для устранения возможности использовать это условие недобросовестно, предусмотрено, что отсрочка призыва по такой причине может быть обоснована только до момента достижения лицом возраста 24 лет.
При уважении планы граждан на образование, личный рост и профессиональную карьеру, а также экономические или семейные вызовы жизни предполагается механизм отсрочки призыва, где гражданин может просить перенести дату призыва на более поздний срок, но не позднее чем до момента достижения лицом возраста 26 лет. Гражданину просьбу о переносе призыва
нужно будет обоснована, например, обучением в высшем учебном заведении студии, специфической профессиональной карьерой или другими важными причинами.
Служба в единицах НВС предусматривает, что военнослужащий ОВС служит в целом 11 месяцев, где в первое время службы осваивает основные военные знания и навыки, а также осваивает военную специальность, а во второй части исполняет должностные обязанности в подразделении НВС.
Для солдата ОВС будет обеспечено жилое помещение в казарме, а в условиях поля - в палатке. Каждый военнослужащий ОВС получит установленный военнослужащему паек или его компенсацию, форменную одежду военнослужащего и необходимый служебный инвентарь.
Военнослужащий ОВС, который будет выполнять службу в подразделении НБС, в месяц получит установленную Кабинетом министров компенсацию выполнения служебных заданий, запланированную в размере 300 евро, а после окончания службы - компенсацию за увольнение, которая сейчас планируется в размере 1100 евро. Размер запланированных компенсаций может быть пересмотрен в соответствии с экономической ситуацией в стране.
Также солдатам ОВС будет сделано и социальное страхование.
Первичный и ограниченный вторичный уход за здоровьем для военнослужащих ОВС будет обеспечен в лечебных учреждениях НВС. В случае необходимости для лечения военнослужащих ОВС будет обеспечено также получение амбулаторных и стационарных услуг в лечебных учреждениях.
В случаях, когда военнослужащим ОВС во время службы будет определена причино-следственная связь между получением болезни, ранения, контузии, травмы или увечья с исполнением служебных обязанностей, после прекращения службы будет обеспечено получение оплачиваемых услуг здравоохранения и реабилитации.
Учитывая, что наиболее важным для интересов государства является именно этот вид ОВС, Министерство обороны рассматривает возможности дополнительно мотивировать лица, которые осваивают этот вид ОВС. Один из вариантов мотивации – возможность во время службы пройти занятия по обучению водителей. Также рассматривается возможность для военнослужащих ОВС, которые будут работать в единицах НВС, выдвигаться на приобретение жилища для приобретения жилища на аналогичных фонду Altum условиях, которые будут установлены для военнослужащего профессиональной службы.
Если военнослужащий ОВС после шести месяцев службы захочет начать профессиональную службу, то такая возможность будет обеспечена. Если в течение пяти лет договор о профессиональной службе будет прекращен быстрее, лицо должно быть возвращено на ОВС и дослужить оставшийся срок.
Служба в Земессардзе предусматривает, что призывник параллельно гражданской жизни будет проходить службу в подразделении Земессардзе. Военнослужащие Земессардзе будут интегрироваться в существующую программу обучения и выполнения служебных заданий. Командующим службой Земессардзе военнослужащих ОВС будет необходимо обеспечить единый процесс обучения, равноценный процессу обучения уже имеющегося персонал Земессардзе.
Обучение военнослужащих ОВС в Земессардзе планируется на протяжении пяти лет, каждый год службы включая военнослужащего в 28-дневное обучение и выполнение служебных задач.
Претендовать на освоение специального военного обучения студентов высших учебных заведений смогут только те призывники ОВС, которые учатся в высших учебных заведениях. Этот формат обучения уже существует.
Для выполнения ОВС студентам предлагается возможность последовательно освоить программу курса военного основного обучения, курса командира отделения пехоты и программу командира отряда в соответствии с моделью службы и обучения Земессардзе.
В соответствии с каждым годом военнослужащий ОВС должен исполнять службу до 50 дней.
В рамках специального военного обучения студентов высших учебных заведений предусмотрено готовить как на младших инструкторов, так и на младших офицеров. В качестве предпосылки для освоения такой квалификации будет активная деятельность студента в Земессардзе, где в первые два года параллельно учебе придется освоить программу курса основного обучения и командира пехоты.
Успешно освоив эти программы и получая положительную оценку командира о потенциале студента стать командиром в будущем, в оставшиеся годы обучения в высшем учебном заведении будет создана возможность в учебной среде Латвийской Национальной академии обороны получить квалификацию офицера.
Четвертый вид ОВС является альтернативной службой под надзором других министерств, которые они организуют и обеспечат в соответствии со своими потребностями. Продолжительность нынешней альтернативной службы и порядок запланированной оплаты для проходящего альтернативную службу предусмотрены такой же, как в случае военной службы в единицах НВС, чтобы не создавать легкого пути избежать военную службу.
В настоящее время предполагается, что альтернативную службу будут проходить лица, которые вследствие своих убеждений не могут проходить военную службу. Также возможны случаи, когда лицо по состоянию здоровья не может проходить другие виды ОВС, а для выполнения обязанностей альтернативной службы годен, поскольку условия здоровья и другие требования к альтернативной службе определят те министерства, под надзором которых служба будет организована.
В настоящее время проводятся переговоры с министерствами внутренних дел, здравоохранения и благосостояния и сделан вывод, что обязанности альтернативной службы могут включать, например, должности обслуживающего персонала или вспомогательного работника, технического работника в центрах социального обслуживания, должности исполнителей функций поддержки в Государственной пожарно-спасательной службе, помощники сестер в больницах.
В плане служебной емкости Министерство благосостояния подтвердило, что в своих центрах социального обслуживания может принять немногим более 300 человек, в свою очередь Министерство здравоохранения отметило, что для выполнения обязанностей в больницах можно будет принять более тысячи человек.
Первоначальное предложение Министерства внутренних дел предусматривает принять к исполнению альтернативной службы в Государственной полиции от 300 призывников в год, которые будут по требованиям и правам приравниваться к призывникам, служащим в единицах НВС.
Как второй потенциальный вид альтернативной службы в Министерстве внутренних дел отмечают периодическую службу в Государственной полиции или Государственной пожарно-спасательной службе, которая в отношении специфики приравнивается к службе Земессардзе. Государственная пожарно-спасательная служба предварительно отметила, что в таком виде альтернативной службы в году можно было бы принять 200-300 призывников.
Дальнейшая работа над внедрением альтернативной службы предусматривает разработку детального плана для этапа обучения службе и выполнению служебных заданий со стороны соответствующих министерств и установления требований для лиц, осуществляющих альтернативную службу.
В настоящее время прогнозируется, что альтернативную службу
будет невозможно ввести быстрее, чем с 2024 года, в полной емкости - с 2028 года.
Военнослужащие ОВС после освоения специального военного обучения в подразделениях НВС, Земессардзе или колледжах высших учебных заведений станут военнослужащими резерва высокой готовности НВС.
В резерве высокой готовности военнослужащий резерва будет находиться до пяти лет, во время которых не чаще одного раза в год он может быть призван на обучение военнослужащих резерва до семи дней. После этого, военнослужащий переходит в просто резерв НВС, на который распространяются действующие до сих пор требования о службе в резерве.
В сообщении также указывается, что с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года устанавливается переходный период. Во-первых, в это время призыв на службу будет проходить по квотам в соответствии с населением государства по краям от всех мужчин, которым в соответствующем году по меньшей мере 18 лет.
Во-вторых, мужчины, родившиеся до 1 января 2003 года (которым на 1 января 2023 года исполнилось, по меньшей мере, 20 лет), не будут призваны, но смогут подать заявку на участие в ОВС добровольно. В-третьих, мужчины, которые не призваны в ОВС, могут без ограничений добровольно пройти профессиональную службу или службу в Земессардзе.
Принимая во внимание упомянутое, правительство решит о введении ОВС мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет и женщинам добровольно с 2028 года. Переходный период будет определен с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года. Планируется, что в 2023 году будет призвано до 1200 человек, а после переходного периода в 2028 году будет призвано до 7500 молодых людей.
В настоящее время выполнены предварительные расчеты по затратам ОВС. Общие затраты на различные позиции зависят от численности призываемых, соответственно прогнозируются расходы от семи миллионов евро до 56 млн евро, если число призывников составит 7500.
При введении ОВС и достижении заполнения необходимого числа единиц НВС и Земессардзе, будут созданы новые подразделения НВС, для создания которых необходимо развить инфраструктуру и приобрести дополнительную коллективную и индивидуальную экипировку. В настоящее время прогнозируется, что создание одного батальона может стоить около 180 млн евро.
После окончания службы, в том числе в резерве, в течение пяти лет будет сохранена вся необходимая экипировка. Существенные инвестиции в развитие активного резерва НВС планируются в течение пяти лет, во время которых будет приобретена необходимая коллективная и индивидуальная экипировка для длительного содержания. Предварительно для создания резервных единиц потребуется около 116 млн евро в год, а точные расчеты пока еще выполняются.
Также оцениваются возможности оптимизировать эти затраты, например, при перенятии инфраструктуры, где ранее находились образовательные учреждения, которые в настоящее время закрыты.
В расчеты сейчас не включаются расходы на альтернативную службу.
Параллельно к сообщению Министерство обороны подготовило предварительный законопроект ОВС, а также несколько редакций законов. Эти поправки прилагаются к сообщению, но имеют информативный характер. Они уточнятся после утверждения сообщения в правительстве и направятся для согласования отдельно. Изменения будут не только рассмотрены в правительстве, но и примутся Сеймом.
Среди поправрк упомянуты предварительные редакции законопроекта об уклонении от ОВС. За противоправное действие военнослужащий JDC привлекается к дисциплинарной ответственности, административной ответственности или уголовной ответственности, от него взыскивается возмещение за причиненный имущественный ущерб.
Например, первоначально предложенные изменения в Уголовном законе предусматривают, что за уклонение от призыва, подведомственного JDC? если это уклонение длилось более десяти дней, может быть предусмотрено наказание - лишение свободы на срок до трех месяцев.
Уклонение от призыва ОВС, путем причинения себе телесных повреждений или симуляции болезни, подделкой документов или иным образом может быть наказано лишением свободы до трех лет.
Идентичные санкции предлагаются и в случае уклонения от исполнения альтернативной службы.
Дезертирование, то есть об оставление места службы в целях уклонения от ОВС, а также неявка с этой же целью в случае назначения или перевода на службу, неявка из командировки или отпуска могут быть наказаны лишением свободы до трех лет.
В отношении административных нарушений указано, что за непредоставление сведений соответствующим структурам военная полиция может объявить предупреждение или применить денежный штраф до 100 евро.
За уклонение гражданина от явки по приглашению учреждения, находящегося в подчинении Министерства обороны, могут объявить предупреждение или применить денежный штраф до 50 евро.
За неявку на службу без уважительной причины вместо службы может быть применен штраф в размере до 75 евро.
Также штрафы похожего размера предусмотрены за неявку в место прохождения альтернативной службы без уважительной причины или невыполнение этой службы, а также пребывание в месте этой службы в состоянии опьянения.
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