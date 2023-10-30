США осудили агрессию в отношении евреев в Махачкале

США осудили направленные против евреев и израильтян действия толпы, устроившей беспорядки в аэропорту Махачкалы в воскресенье, 29 октября.

"Мы осуждаем протесты с применением насилия, которые, как сообщается, произошли в России и угрожали израильтянам и евреям. - написала в соцсети X спецпосланник США по борьбе с антисемитизмом, исследовательница истории Холокоста Дебора Липштадт. - Мы призываем российские власти обеспечить их безопасность".

Липштадт подчеркнула, что США "выступают на стороне Израиля и всего еврейского сообщества в условиях всплеска антисемитизма во всем мире". "Оправдания нападкам на евреев или антисемитским подстрекательствам нет нигде", - заявила ученая.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Вечером 29 октября, незадолго до прилета в Махачкалу регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, в аэропорту собрались несколько сотен человек. На фото информационных агентств видно, что некоторые из них размахивали палестинскими флагами. По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, агрессивно настроенная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Собравшиеся останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили, у находившихся там людей самовольно проверяли паспорта.

Полиция не сразу смогла навести порядок. На фото, появившихся в Сети, видно, как участники беспорядков забрасывают полицию различными предметами. По данным Минздрава Дагестана, в результате беспорядков пострадали 20 человек, в том числе полицейские.

Работу аэропорта Махачкалы приостановили до 6 ноября. В ночь на 30 октября в Махачкалу прибыл спецназ Росгвардии. Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков.

Власти Израиля призвали Москву обеспечить безопасность евреев и израильтян на территории РФ.

Критика событий в Махачкале

Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие.