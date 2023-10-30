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Эксперт: Кремлю не выгодны беспорядки в аэропорту Махачкалы

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Янис Сартс
Янис Сартс Фото: Ieva Lūka/LETA

То, что произошло в дагестанском аэропорту, не выгодно Кремлю, заявил, директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

В воскресенье, 29 октября, в аэропорт Махачкалы прорвалась толпа местных жителей.

Telegram-каналы распространяли видео, на которых несколько сотен людей пытались пробиться в аэропорт, некоторые из них спорили с сотрудниками полиции. Кто-то держал в руках плакаты. Местные жители собирались обыскать здание аэропорта, чтобы найти евреев, прибывших из Тель-Авива (Израиль).

Оценивая эту ситуацию, Янис Сартс заявил, что российское общество радикализировалось, и ситуация в дагестанском аэропорту является одним из проявлений радикализации.

"Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, а Дагестан - одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине", - сказал Сартс, добавив, что происшествие не вызвало особого удивления.

По его словам, произошедшее было реакцией людей на конкретную ситуацию.

"Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки их подавить", - считает эксперт, допустив, что это произойдет "единственным известным им способом - силовым", поскольку, хотя Кремлю или центральной власти ничего не угрожало, по логике авторитарной системы этого допустить нельзя, поскольку риски того, как далеко это зайдет, непредсказуемы.

Галерея: Беспорядки в аэропорту Махачкалы

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