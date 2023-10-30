СМИ: во время антисемитских беспорядков в Махачкале были задержаны 60 человек

"Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. В результате противоправных действий пострадали 9 сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице", - цитирует Русская служба BBC сообщение МВД.

Глава Дагестана Сергей Меликов также рассказал, что по факту беспорядков в аэропорту возбуждены уголовные дела.

"Все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут ответственность, прощения не будет никому. Многие факты зарегистрированы, производилась фото- и видеофиксация. Поэтому от ответственности не должен уйти никто", -заявил глава региона.

Галерея: Антисемитские беспорядки в Махачкале

Напомним, что в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября прорвалась толпа местных жителей. Причиной прорыва стал прилет рейса Red Wings из Тель-Авива.

Telegram-каналы распространяли видео, на которых несколько сотен людей пытались пробиться в аэропорт, некоторые из них спорили с сотрудниками полиции. Кто-то держал в руках плакаты.

Ранее в Telegram начали распространяться сообщения о том, что в Дагестан прилетел "прямой рейс с Израиля", звучали призывы прийти в аэропорт и не допустить посадки самолета.

Толпа проверяла машины, выезжающие с территории аэропорта. У находящихся в машинах проверяли документы в поисках граждан Израиля.