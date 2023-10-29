В Махачкале толпа пытается пробиться в самолет, прилетевший из Тель-Авива

В аэропорт Махачкалы вечером 29 октября прорвалась толпа местных жителей. Как сообщается, причиной прорыва стал прилет рейса Red Wings из Тель-Авива.
Telegram-каналы распространяют видео, на которых несколько сотен людей пытаются пробиться в аэропорт, некоторые из них спорят с сотрудниками полиции. Кто-то держит в руках плакаты.
Ранее в Telegram начали распространяться сообщения о том, что в Дагестан прилетает "прямой рейс с Израиля", с призывами прийти в аэропорт и не допустить посадки самолета.
Как сообщается, толпа проверяет машины, выезжающие с территории аэропорта. У находящихся в машинах проверяют документы в поисках граждан Израиля.
Кроме того некоторые Telegram-каналы сообщают о том, что собравшиеся смогли пробиться в аэропорт и даже пытаются забраться внутрь самолета.
Ранее, сообщалось о том, что в Дагестанском городе Хасавюрт жители потребовали выгнать "беженцев из Израиля", которые, возможно, зарегистрировались в одном из отелей.
После этого на двери отеля "Фламинго" появилось сообщение о запрете селиться в нем израильтянам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!