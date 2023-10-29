В Махачкале толпа пытается пробиться в самолет, прилетевший из Тель-Авива

Telegram-каналы распространяют видео, на которых несколько сотен людей пытаются пробиться в аэропорт, некоторые из них спорят с сотрудниками полиции. Кто-то держит в руках плакаты.

Ранее в Telegram начали распространяться сообщения о том, что в Дагестан прилетает "прямой рейс с Израиля", с призывами прийти в аэропорт и не допустить посадки самолета.

Как сообщается, толпа проверяет машины, выезжающие с территории аэропорта. У находящихся в машинах проверяют документы в поисках граждан Израиля.

Кроме того некоторые Telegram-каналы сообщают о том, что собравшиеся смогли пробиться в аэропорт и даже пытаются забраться внутрь самолета.

Ранее, сообщалось о том, что в Дагестанском городе Хасавюрт жители потребовали выгнать "беженцев из Израиля", которые, возможно, зарегистрировались в одном из отелей.

После этого на двери отеля "Фламинго" появилось сообщение о запрете селиться в нем израильтянам.