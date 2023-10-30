Погром в аэропорту Махачкалы. Главное к полудню понедельника

Вскоре протестующим удалось прорваться и на взлетно-посадочную полосу аэродрома, в сети появились видео, на которых люди пытаются залезть на крыло одного из самолетов.

Работа аэропорта оказалась парализована, самолеты, которые должны были совершить посадку, были перенаправлены на другие аэродромы. Пассажиры рейса из Дубая, который успел сесть в Махачкале, рассказали, что из-за разъяренной толпы их не выпускали из самолета еще пять часов после прилета.

Согласно сообщению Росавиации, освободить аэропорт от протестующих силовикам удалось только к 22:20. При этом работа аэропорта до сих пор не восстановлена, его планируют открыть 31 октября в 03:00 по московскому времени. «Аэрофлот» временно перенес рейсы в Грозный, другие авиакомпании откладывают рейсы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ч.ч.1, 2 ст. 212 УК РФ). В заявлении СКР события в аэропорту дагестанской столицы названы «погромами», участники которых «оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов». Дома у подозреваемых следователи проводят обыски.

В МВД утром в понедельник сообщили, что силовики задержали 60 участников беспорядков и установили личности еще 150.

Согласно видео, которые публиковались в соцсетях, во время беспорядков в аэропорту протестующие кидали в силовиков камни, а те в ответ стреляли в воздух из автоматического оружия.