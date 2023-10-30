На рассмотрение правительства передадут вопрос о ратификации Стамбульской конвенции

Документ будет продвигаться вместе с оговорками, или ссылкой на Конституцию Латвии, сказала Силиня, подчеркнув, что при ратификации конвенции Конституция никоим образом нарушена не будет.

Кроме того, на этой неделе в Сейме начнут рассматривать выдвинутые Министерством юстиции законопроекты по введению регулирования партнерских отношений, отметила премьер.

Силиня подчеркнула, что таким образом будет выполняться достигнутое ранее при создании коалиции соглашение о продвижении ряда инициатив до конца года.

Министр сообщения, политик "Прогрессивных" Каспар Бришкенс выразил удовлетворение тем, что удалось вместе с партнерами по коалиции продвинуться к ратификации Стамбульской конвенции и введению партнерских отношений до конца этого года. Текст конвенции будет ратифицирован таким же образом, как он прописан в рамках Совета Европы, а "Прогрессивные" уважают желание партнеров по сотрудничеству приложить к декларации разъяснение, сказал Бришкенс, отметив, что главное заключается в том, что сейчас идет движение к одобренному в Европе способу, как выступить против любого насилия в отношении женщин.

Как сообщалось, Стамбульская конвенция является международным документом, в котором определены конкретные стандарты и меры по борьбе с насилием, а также определена цель создания инклюзивного, интегрированного и сенситивного к гендеру подхода к предотвращению и искоренению насилия и оскорбительного поведения. То есть задача и цель Стамбульской конвенции - искоренение насилия в отношении женщин и насилия в семье путем содействия гендерному равенству.