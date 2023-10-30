«Какого хрена движ нездоровый?» Что пропагандисты и z-патриоты говорят о беспорядках в аэропорту Махачкалы

А что по телевизору?

Передача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» шла в эфире как раз в тот момент, когда в Махачкале толпа бегала по летному полю. Но Соловьев прокомментировал только попытки найти евреев в дагестанских гостиницах (это случилось еще в воскресенье днем). «Но бегать по гостиницам, как произошло в одной из республик Кавказа, и искать евреев, хоть и с надписью "Израильтян здесь никого нет", и выселить... Это не мы. Так не может быть. Это абсолютно неправильно, — сказал Соловьев, который открыто говорит о своих еврейских корнях. — Попытки сказать, что вот, одна из основных авраамистических религий изначально порочна — это значит её не понимать. Это значит вообще никогда не слушать то, что говорят и религиозные деятели нашей страны, и говорит президент нашей страны».