Путин о беспорядках в Махачкале: виноваты украинские и западные спецслужбы

Сегодня, 30 октября, Владимир Путин провел совещание, начало которого транслировалось на российском пропагандистском телеканале Russia Today и на видеохостинге Rutube. В том числе Путин обсудил беспорядки в аэропорту Махачкалы.
Из речи, которая длилась около 11 минут, лишь пара предложений непосредственно относилась к произошедшему в Махачкале вчера. В частности, Путин выразил уверенность, что за антисемитскими беспорядками стояли украинские и западные спецслужбы.
"События в Махачкале вчера вечером были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб", - сказал Путин.
В основном же он говорил о войнах в Израиле и Украине. В частности, по его словам, Россия в Украине воюет против тех, кто виноват в конфликте на Ближнем Востоке.
"Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы - Россия - и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе", - заявил Путин.
Разумеется, речь шла о США и "их сателлитах".
"Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно правящие элиты США и их сателлиты - главные бенефициары мировой нестабильности, они извлекают из нее свою кровавую ренту", - сказал Путин.
Напомним, что в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября прорвалась толпа местных жителей. Причиной прорыва стал прилет рейса Red Wings из Тель-Авива.
Telegram-каналы распространяли видео, на которых несколько сотен людей пытались пробиться в аэропорт, некоторые из них спорили с сотрудниками полиции. Кто-то держал в руках плакаты.
Ранее в Telegram начали распространяться сообщения о том, что в Дагестан прилетел "прямой рейс с Израиля", звучали призывы прийти в аэропорт и не допустить посадки самолета.
Толпа проверяла машины, выезжающие с территории аэропорта. У находящихся в машинах проверяли документы в поисках граждан Израиля.
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