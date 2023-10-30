Путин о беспорядках в Махачкале: виноваты украинские и западные спецслужбы

Из речи, которая длилась около 11 минут, лишь пара предложений непосредственно относилась к произошедшему в Махачкале вчера. В частности, Путин выразил уверенность, что за антисемитскими беспорядками стояли украинские и западные спецслужбы.

"События в Махачкале вчера вечером были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб", - сказал Путин.

В основном же он говорил о войнах в Израиле и Украине. В частности, по его словам, Россия в Украине воюет против тех, кто виноват в конфликте на Ближнем Востоке.

"Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы - Россия - и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе", - заявил Путин.

Разумеется, речь шла о США и "их сателлитах".