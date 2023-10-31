"Четвертый выстрел - в лоб": Кадыров приказал открывать огонь по участникам "беспорядков"

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что люди, желающие организовать массовые беспорядки в Чечне, должны быть немедленно арестованы, а те, кто сопротивляется аресту, должны быть расстреляны, сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Такое заявление Кадыров сделал на состоявшемся во вторник, 31 октября, заседании правительства Чечни. Кадыров считает, что тех протестующих, которые не реагируют на предупредительные выстрелы в воздух, следует расстреливать.
"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки - задержать и посадить его. Cделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона - четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", - сказал Кадыров.
Не совсем понятно, о каких именно "несанкционированных беспорядках" говорил глава Чечни, однако "РИА Новости" в своей публикации напоминает, что Кадыров ранее заявлял, что в Чечне "получилось предотвратить провокацию", подобную антисемитским беспорядкам в аэропорту Махачкалы.
Как сообщалось, в воскресенье, 29 октября, сотни людей устроили антисемитский бунт в аэропорту Махачкалы, столицы соседней с Чечней Республики Дагестан, перед прилетом рейса из Тель-Авива. Люди, захватившие аэропорт, выкрикивали антиизраильские лозунги и требовали изгнания евреев из региона.
В ходе беспорядков более 20 человек были ранены и 83 арестованы.
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