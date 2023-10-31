Рейтинги партий - какие политические силы самые популярные?

Опрос, проведенный по заказу Латвийского телевидения, показывает, что почти треть респондентов не знают, за кого голосовать (28%), а если бы выборы в Сейм состоялись завтра, то почти 13% заявили, что не стали бы участвовать в них.

Наибольшую поддержку - 9,5% - имеет партия "Новое Единство", популярность которой выросла по сравнению с сентябрем, когда за нее готовы были проголосовать 7,7% респондентов.

На втором месте Союз зеленых и крестьян (СЗК) - в октябре эту силу поддержали 8,7% избирателей (8,3% в сентябре).

На третьем месте находится Национальное объединение, которое поддержали 7,1% опрошенных (6,3% в сентябре).

Немного снизилась популярность оппозиционной партии "Латвия на первом месте" - 6,9% голосов избирателей (в сентябре - 7,1%).

Поддержка "Прогрессивных" также снизилась - до 6,1% (в сентябре - 7,4%).

Рейтинг партии "Стабильности!" составил 5,4%, что немного больше, чем в сентябре, когда за нее были готовы проголосовать 5% избирателей. За "Объединенный список" готовы проголосовать 5% избирателей.