Рейтинги партий - какие политические силы самые популярные?

Партия "Новое Единство" вернула себе лидирующую позицию, которую потеряла в сентябре, уступив Союзу зеленых и крестьян (СЗК). Об этом говорит опрос, проведенный центром социологических исследований SKDS по заказу Латвийского телевидения, сообщает Panorāma.
Опрос, проведенный по заказу Латвийского телевидения, показывает, что почти треть респондентов не знают, за кого голосовать (28%), а если бы выборы в Сейм состоялись завтра, то почти 13% заявили, что не стали бы участвовать в них.
Наибольшую поддержку - 9,5% - имеет партия "Новое Единство", популярность которой выросла по сравнению с сентябрем, когда за нее готовы были проголосовать 7,7% респондентов.
На втором месте Союз зеленых и крестьян (СЗК) - в октябре эту силу поддержали 8,7% избирателей (8,3% в сентябре).
На третьем месте находится Национальное объединение, которое поддержали 7,1% опрошенных (6,3% в сентябре).
Немного снизилась популярность оппозиционной партии "Латвия на первом месте" - 6,9% голосов избирателей (в сентябре - 7,1%).
Поддержка "Прогрессивных" также снизилась - до 6,1% (в сентябре - 7,4%).
Рейтинг партии "Стабильности!" составил 5,4%, что немного больше, чем в сентябре, когда за нее были готовы проголосовать 5% избирателей. За "Объединенный список" готовы проголосовать 5% избирателей.
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