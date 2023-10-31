ООН: Удар по Грозе нанесли, судя по всему, войска РФ

Ракетный удар по кафе и магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября, жертвами которого стали 59 человек, нанесли, судя по всему, российские войска. К такому выводу пришла Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на основании расследования, проведенного ею же. Доклад миссии во вторник, 31 октября, опубликовало на своем интернет-сайте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"Исходя из собранной информации, УВКПЧ имеет достаточные основания полагать, что взрыв в кафе был вызван ракетным ударом Вооруженных сил Российской Федерации. Взрыв произошел на территории, которая контролируется Украиной, приблизительно в 50 километрах от линии фронта. На момент инцидента Вооруженные силы Российской Федерации проводили наступление, чтобы повторно захватить часть территории Украины, которую они утратили в сентябре 2022 года", - говорится в докладе.