Как легко и быстро очистить помело?

Как выяснилось, бороться с большим помело, вкуснейшая сердцевина которого окружена коварной кожурой, гораздо проще, чем это удается большинству из нас.

Что же делать?

Во-первых, используйте нож, чтобы осторожно удалить кожуру помело. Затем разделите его пополам или на три части. После этого вам останется лишь отделить съедобную часть от кожуры и наслаждаться.

Одно из таких видео, опубликованное в прошлом году, было просмотрено 3,8 миллиона раз, и понятно почему - потому что это действительно делает жизнь проще!

Этот метод попробовала также пользователь TikTok Валерия, которая заявила, что он очень удобен.

Посмотрите, как она это сделала: