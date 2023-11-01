Как легко и быстро очистить помело?

Вам знакомо это чувство, когда очень хочется съесть вкусное помело, но единственное, что мешает насладиться этим замечательным фруктом, это то, насколько сложно очистить его от кожуры? Оказывается, очистить мягкие дольки этого цитрусового фрукта от тонкой, почти прозрачной кожуры очень легко. Но как?
Как выяснилось, бороться с большим помело, вкуснейшая сердцевина которого окружена коварной кожурой, гораздо проще, чем это удается большинству из нас.
Что же делать?
Во-первых, используйте нож, чтобы осторожно удалить кожуру помело. Затем разделите его пополам или на три части. После этого вам останется лишь отделить съедобную часть от кожуры и наслаждаться.
Одно из таких видео, опубликованное в прошлом году, было просмотрено 3,8 миллиона раз, и понятно почему - потому что это действительно делает жизнь проще!
@anna.antonje Quick method of peeling a pomelo #foodhack ♬ Originalton - anna
Этот метод попробовала также пользователь TikTok Валерия, которая заявила, что он очень удобен.
Посмотрите, как она это сделала:
@orlova.nutrition Ka es iemacījos atvieglot sev dzīve🤣 #pomelo #uzturs #orlova_ieteica #augli #healthy #fruits #ediens #vitamins #lifechanging #lifehacks ♬ greedy sped up - Tate McRae
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