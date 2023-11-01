Видео ⟩ В Киеве таксист Bolt отказался везти пассажиров после просьбы общаться с ними на украинском языке

По его словам, водитель такси, который отказался обслуживать пассажирок на государственном языке, нарушил статью 30 Закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которой языком обслуживания потребителей по умолчанию является государственный язык. Он добавил, что нарушителю языкового закона может грозить штраф от 3400 до 5100 гривен (88-132 евро).

На инцидент отреагировала и сама компания Bolt. "Такое поведение водителя полностью противоречит правилам компании. К аккаунту водителя уже были применены все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом навсегда", - сообщил сервис в Facebook. В Bolt также добавили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу.

Фото: Скриншот.

Однако увольнение очень не понравилось блогеру и бывшему советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу. "Bolt, вы вообще в курсе, что нарушили Конституцию Украины, уволив водителя под давлением мовного ХАМАСа?" - написал он в Facebook. Также он пригрозил, что будет компанию "полировать - при всяком удобном случае". Ранее Арестович также попросил помощи в поисках контактов уволенного таксиста, чтобы выплатить ему компенсацию во время поиска им новой работы.

К нему присоединился пророссийский депутат и основатель ныне запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юри Бойко, который пообещал найти уволенного таксиста и трудоустроить его.

Однако эти усилия, возможно, напрасны, потому что общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий сообщил, что таксисту якобы вручили повестку. "Он более полугода скрывался от военкомата", - написал Смолий в Telegram. Он также призвал Службу безопасности Украины (СБУ) проверить деятельность бывшего советника Офиса президента. "Алексей Арестович называет выполнение закона "языковым талибаном". То есть украинцы - это "талибан". Служба безопасности Украины, прошу уже наконец обратить внимание на ежедневные актиукраинские выпады этого промосковского персонажа".

Сам таксист позже опубликовал видеообращение на украинском языке. "Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. А также - за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома", - сказал теперь уже бывший таксист.