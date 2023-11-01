В Украине уже неделю не утихает скандал из-за того, что в Киеве водитель Bolt отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке, пишет Rus.Postimees.
Видео ⟩ В Киеве таксист Bolt отказался везти пассажиров после просьбы общаться с ними на украинском языке
На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором таксист эстонского сервиса Bolt высаживает пассажирок. Судя по видео, причиной такого поступка стало их требование говорить с ними на украинском.
У Києві водій таксі відмовився обслуговувати пасажирів українською: на ситуацію відреагував мовний омбудсмен. Таксист на прохання говорити державною зупинив авто і почав викладати речі пасажирок на асфальт.#Київ #мовнийскандал pic.twitter.com/HU1AlK18jI— Новини.LIVE (@novynylive) October 26, 2023
"Вы больные люди", - сказал таксист. Пассажирка возразила ему: "Почему? Это потому, что я требую обслуживать меня на государственном языке?". На записи также видно, как таксист вытаскивает из машины вещи пассажирок - цветы в горшках.
В соцсетях видео вызвало бурную реакцию, а аккаунты Bolt заполонили комментарии как против таксиста, так и в его защиту.
"Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию Украины и компанию сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности", - написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
По его словам, водитель такси, который отказался обслуживать пассажирок на государственном языке, нарушил статью 30 Закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которой языком обслуживания потребителей по умолчанию является государственный язык. Он добавил, что нарушителю языкового закона может грозить штраф от 3400 до 5100 гривен (88-132 евро).
На инцидент отреагировала и сама компания Bolt. "Такое поведение водителя полностью противоречит правилам компании. К аккаунту водителя уже были применены все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом навсегда", - сообщил сервис в Facebook. В Bolt также добавили, что готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному запросу.
Однако увольнение очень не понравилось блогеру и бывшему советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу. "Bolt, вы вообще в курсе, что нарушили Конституцию Украины, уволив водителя под давлением мовного ХАМАСа?" - написал он в Facebook. Также он пригрозил, что будет компанию "полировать - при всяком удобном случае". Ранее Арестович также попросил помощи в поисках контактов уволенного таксиста, чтобы выплатить ему компенсацию во время поиска им новой работы.
К нему присоединился пророссийский депутат и основатель ныне запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юри Бойко, который пообещал найти уволенного таксиста и трудоустроить его.
Однако эти усилия, возможно, напрасны, потому что общественный деятель и политический эксперт Андрей Смолий сообщил, что таксисту якобы вручили повестку. "Он более полугода скрывался от военкомата", - написал Смолий в Telegram. Он также призвал Службу безопасности Украины (СБУ) проверить деятельность бывшего советника Офиса президента. "Алексей Арестович называет выполнение закона "языковым талибаном". То есть украинцы - это "талибан". Служба безопасности Украины, прошу уже наконец обратить внимание на ежедневные актиукраинские выпады этого промосковского персонажа".
Сам таксист позже опубликовал видеообращение на украинском языке. "Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. А также - за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома", - сказал теперь уже бывший таксист.
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