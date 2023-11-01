Год перемен: что успел 14-й Сейм к первой годовщине?

Столь большие изменения в коалиции, которую теперь возглавляет премьер Эвика Силиня ("Новое Единство"), вызвали перестановки и в президиуме Сейма, и в руководстве комиссиями. Но при этом представители партий считают, что состав 14-го Сейма более качественный и культура дебатов на более высоком уровне по сравнению с 13-м Сеймом.

"13-й Сейм был самой низкой точкой. Это была катастрофа.

Сейчас у Сейма, может быть, чуть лучше интеллектуальный потенциал, но 14-й Сейм несильно превосходит предыдущий. Я не оптимист, если посмотреть, что Сейм за год нарешал", - заявил в беседе с Latvijas Avīze директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш.

Он не назвал конкретных законов, которыми вызвано такое впечатление, но дал понять, что большинство депутатов не в состоянии проанализировать, почему голосуют за тот или иной законопроект, решения Сейма не основаны на исследованиях.

"В отличие от 13-го Сейма, где проходили словесные перепалки и взаимные оскорбления, где была одна популистская партия, в 14-м Сейме никто не опускается до такого уровня и царит другая культура дебатов", - сказал депутат Сейма от "Нового Единства" Айнар Латковскис.

Оба правительства нынешнего Сейма работают небольшим большинством - в 54 голоса, и это означает, что все депутаты коалиции должны соблюдать дисциплину, присутствовать на заседаниях Сейма и комиссий, признал Латковскис.