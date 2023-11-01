Фридман и Авен назвали свои инвестиции на Западе ошибкой

Фридман, комментируя свое решение покинуть Великобританию, заявил агентству: "У меня не осталось другого выбора, меня вынудили уйти. Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой".

Авен рассказал, что в июле 2022 года полиция три часа допрашивала его в лондонском аэропорту. В какой-то момент полиция спросила, почему Авен и его деловые партнеры вложили миллиарды на Западе и открыли свой офис в Англии. "По ошибке!" - ответил Авен.

Фридман, Авен и другие сооснователи "Альфа-групп" попали под санкции Европейского Союза (ЕС) и Великобритании вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. В августе 2023 года они попали и под санкции США.

Фридман покинул Великобританию в октябре, заявив, что там "невозможно жить" из-за санкций, которые жестко ограничивают его расходы в стране. Сначала он уехал в Израиль, но после начала войны ХАМАС с Израилем переехал в Москву. Авен покинул Великобританию в 2022 году после начала проверок на нарушение санкций и в настоящее время живет в Латвии.

Британское правительство называет Фридмана и Авена "прокремлевскими олигархами", имеющими тесные связи с Путиным. В санкционном списке ЕС Авен назван одним из наиболее близких к Путину олигархов, который активно оказывал материальную или финансовую поддержку лицам в РФ, своими решениями ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, и получал от них выгоду.