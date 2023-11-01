"Приближается время, когда все поймут, что нам нужен выход", - сказала Мелони, добавив, что у нее есть некоторые идеи по этому поводу, но она хочет дождаться подходящего момента. Также она сказала, что поддерживает Украину в войне с российской агрессией, и что решение конфликта должно быть приемлемым для обеих сторон и не нарушать международное право.

Российские СМИ сообщают, что в разговоре также была затронута тема миграции. "Долгое время Европа думала, что сможет решить эту проблему, ограничившись Италией. Проблема в том, что другие ее не решают", - сказала итальянская премьер.

Мелони стала премьер-министром год назад, отчасти благодаря обещаниям бороться с нелегальной иммиграцией. Однако в этом году в Италию через Средиземное море прибывает больше нелегальных иммигрантов, чем когда-либо прежде.