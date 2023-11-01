Премьер-министра Италии Джорджу Мелони разыграли российские пранкеры "Вован" и "Лексус", которые в телефонном разговоре с политиком представились президентом Коморских Островов.
Видео ⟩ Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили премьеру Италии. Та сказала, что "все устали от войны в Украине"
Мелони, возглавляющей правую партию "Итальянские братья" ("Fratelli d'Italia"), позвонил человек, который представился президентом Коморских Островов Азали Ассумани, который в настоящее время также является председателем Африканского союза. На самом деле это были так называемые пранкеры из России "Вован" и "Лексус", чьи настоящие имена - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.
Телефонный разговор состоялся 18 сентября перед Генеральной Ассамблеей ООН, сообщили в офисе Мелони. В правительстве Италии не прокомментировали содержание разговора, однако в России фрагменты разговора опубликовало правительственное СМИ "РИА Новости". Говоря о войне в Украине, Мелони отметила, что со всех сторон заметна сильная усталость. Также она отметила, что, по ее мнению, боевые действия в стране продлятся еще не один год.
Giorgia Meloni vittima di uno scherzo telefonico in Russia. La premier, pensando di parlare con un politico africano, ha detto che i suoi colleghi europei sono stanchi dell’Ucraina: «Forse siamo vicini al momento in cui tutti capiranno che serve una via d’uscita». #Ukraine pic.twitter.com/BSzUnsZS5w— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) November 1, 2023
"Приближается время, когда все поймут, что нам нужен выход", - сказала Мелони, добавив, что у нее есть некоторые идеи по этому поводу, но она хочет дождаться подходящего момента. Также она сказала, что поддерживает Украину в войне с российской агрессией, и что решение конфликта должно быть приемлемым для обеих сторон и не нарушать международное право.
Российские СМИ сообщают, что в разговоре также была затронута тема миграции. "Долгое время Европа думала, что сможет решить эту проблему, ограничившись Италией. Проблема в том, что другие ее не решают", - сказала итальянская премьер.
Мелони стала премьер-министром год назад, отчасти благодаря обещаниям бороться с нелегальной иммиграцией. Однако в этом году в Италию через Средиземное море прибывает больше нелегальных иммигрантов, чем когда-либо прежде.
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