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Видео ⟩ Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили премьеру Италии. Та сказала, что "все устали от войны в Украине"

LETA Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Премьер-министра Италии Джорджу Мелони разыграли российские пранкеры "Вован" и "Лексус", которые в телефонном разговоре с политиком представились президентом Коморских Островов.

Мелони, возглавляющей правую партию "Итальянские братья" ("Fratelli d'Italia"), позвонил человек, который представился президентом Коморских Островов Азали Ассумани, который в настоящее время также является председателем Африканского союза. На самом деле это были так называемые пранкеры из России "Вован" и "Лексус", чьи настоящие имена - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Телефонный разговор состоялся 18 сентября перед Генеральной Ассамблеей ООН, сообщили в офисе Мелони. В правительстве Италии не прокомментировали содержание разговора, однако в России фрагменты разговора опубликовало правительственное СМИ "РИА Новости". Говоря о войне в Украине, Мелони отметила, что со всех сторон заметна сильная усталость. Также она отметила, что, по ее мнению, боевые действия в стране продлятся еще не один год.

"Приближается время, когда все поймут, что нам нужен выход", - сказала Мелони, добавив, что у нее есть некоторые идеи по этому поводу, но она хочет дождаться подходящего момента. Также она сказала, что поддерживает Украину в войне с российской агрессией, и что решение конфликта должно быть приемлемым для обеих сторон и не нарушать международное право.

Российские СМИ сообщают, что в разговоре также была затронута тема миграции. "Долгое время Европа думала, что сможет решить эту проблему, ограничившись Италией. Проблема в том, что другие ее не решают", - сказала итальянская премьер.

Мелони стала премьер-министром год назад, отчасти благодаря обещаниям бороться с нелегальной иммиграцией. Однако в этом году в Италию через Средиземное море прибывает больше нелегальных иммигрантов, чем когда-либо прежде.

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