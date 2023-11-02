За значительные нарушения, выявленные в работе председателя Резекненской городской думы, министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня 2 ноября 2023 года подписала распоряжение об отстранении руководителя самоуправления Александра Барташевича от исполнения должностных обязанностей.
От должности отстранен мэр Резекне Александр Барташевич
Председатель Резекненской думы отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в руководстве работой думы, а также в связи с его ответственностью за организацию и управление процессом исполнения бюджета самоуправления. Указанные нарушения, а также тот факт, что председатель думы не предоставил основанную на фактах, правдивую, сопоставимую, понятную и полную информацию о финансовом положении самоуправления и о подготовке и исполнении бюджета самоуправления, свидетельствуют о неспособности председателя думы выполнять свои обязанности.
"Глава самоуправления должен действовать в рамках закона. В случае с Резекне допущены сознательные и серьезные нарушения, касающиеся планирования и исполнения бюджета самоуправления. Такие нарушения недопустимы, мэр должен отвечать за свои действия. Моя обязанность - в соответствии с законом отстранить мэра от должности, обеспечив, таким образом, дальнейшую правовую деятельность Резекненского самоуправления, соблюдение интересов жителей муниципалитета и всего общества", - подчеркивает министр Инга Берзиня.
Мэр как ответственный за организацию и руководство процессом исполнения бюджета самоуправления, организуя и руководствуясь принятием бюджета на 2023 год, сознательно не обеспечил включение в него всего необходимого финансирования, в том числе предусмотрев расходы на отопление и вознаграждение работникам не на полный год, а всего на 11 месяцев, что создало угрозу платежеспособности самоуправления выполнять взятые на себя обязательства и обеспечить выполнение автономных функций самоуправления. После поправок к бюджету в июне этого года недостающее финансирование оценивается почти в 4 млн евро.
В связи с нарушениями в управлении финансами Министерство финансов обратилось в Генеральную прокуратуру и другие правоохранительные органы для оценки ответственности Барташевича и сотрудников думы за финансовую ситуацию в самоуправлении.
11 октября в Минфине состоялось заседание постоянной комиссии по рассмотрению заявок на финансовую стабилизацию самоуправлений и координации проектов финансовой стабилизации, на котором были рассмотрены финансовые документы, представленные Резекненской городской думой. На заседание комиссии были приглашены председатель думы и сотрудники, отвечающие за финансы муниципалитета.
Представители Резекне подтвердили, что при принятии бюджета на 2023 год в нем не были предусмотрены все необходимые средства, в том числе на выплату вознаграждений. Недостаток средств на оплату труда некоторым муниципальным учреждениям составил 2,1 млн. евро.
1 сентября в Минфин была подана заявка на процесс финансовой стабилизации, одобренная Резекненской городской думой. Самоуправлению необходимо 1,6 млн. евро для выплаты заработной платы и 4,4 млн. евро для завершения приоритетных инвестиционных проектов.
По состоянию на 30 августа больше всего самоуправление задолжало Rēzeknes siltumtīkli - 503 339 евро и ACBR - 312 720 евро. Общая сумма просроченных платежей составляет 1,9 млн евро.
Сам Барташевич еще в сентябре заявлял, что против города Резекне и его самого организована "кампания по очернению", имеющая политические цели.
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