От должности отстранен мэр Резекне Александр Барташевич

Председатель Резекненской думы отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в руководстве работой думы, а также в связи с его ответственностью за организацию и управление процессом исполнения бюджета самоуправления. Указанные нарушения, а также тот факт, что председатель думы не предоставил основанную на фактах, правдивую, сопоставимую, понятную и полную информацию о финансовом положении самоуправления и о подготовке и исполнении бюджета самоуправления, свидетельствуют о неспособности председателя думы выполнять свои обязанности.

"Глава самоуправления должен действовать в рамках закона. В случае с Резекне допущены сознательные и серьезные нарушения, касающиеся планирования и исполнения бюджета самоуправления. Такие нарушения недопустимы, мэр должен отвечать за свои действия. Моя обязанность - в соответствии с законом отстранить мэра от должности, обеспечив, таким образом, дальнейшую правовую деятельность Резекненского самоуправления, соблюдение интересов жителей муниципалитета и всего общества", - подчеркивает министр Инга Берзиня.