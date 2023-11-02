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Видео ⟩ Мужчина совершил самоубийство, прыгнув в Даугаву с тяжелым рюкзаком

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В среду утром, в 8:30, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила звонок от женщины, которая стала свидетелем смерти человека, сообщает передача Degpunktā.

Мужчина целенаправленно искал место в Риге, где легко добраться до Даугавы и прыгнуть в воду. Благодаря указаниям очевидицы спасателям это место не пришлось долго искать.

Утонувшего мужчину средних лет обнаружили на глубине более 10 метров.

В данном случае мужчина прыгнул в Даугаву с тщательно прикрепленным к себе рюкзаком, в котором находились тяжести.

Подробнее смотрите в сюжете!

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