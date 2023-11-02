Видео ⟩ Мужчина совершил самоубийство, прыгнув в Даугаву с тяжелым рюкзаком

Мужчина целенаправленно искал место в Риге, где легко добраться до Даугавы и прыгнуть в воду. Благодаря указаниям очевидицы спасателям это место не пришлось долго искать.

Утонувшего мужчину средних лет обнаружили на глубине более 10 метров.

В данном случае мужчина прыгнул в Даугаву с тщательно прикрепленным к себе рюкзаком, в котором находились тяжести.

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