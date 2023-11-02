Видео ⟩ Мужчина совершил самоубийство, прыгнув в Даугаву с тяжелым рюкзаком

В среду утром, в 8:30, Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила звонок от женщины, которая стала свидетелем смерти человека, сообщает передача Degpunktā.
Мужчина целенаправленно искал место в Риге, где легко добраться до Даугавы и прыгнуть в воду. Благодаря указаниям очевидицы спасателям это место не пришлось долго искать.
Утонувшего мужчину средних лет обнаружили на глубине более 10 метров.
В данном случае мужчина прыгнул в Даугаву с тщательно прикрепленным к себе рюкзаком, в котором находились тяжести.
Подробнее смотрите в сюжете!
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!