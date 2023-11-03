Что делать, чтобы тертый картофель для блинов не потемнел?

Если натереть картофель для блинов и на какое-то время оставить эту массу, не секрет, что она станет темно-коричневой или даже сине-серой. И это явно не способствует аппетиту, ведь и приготовленные из такого теста блины получаются не такими золотистыми, как хотелось бы. Хорошая новость в том, что эту проблему легко можно решить.
Если вы решили приготовить картофельные блины, то без очистки и натирания овощей на терке не обойтись.
Независимо от того, насколько мелко натерта картошка, рано или поздно при контакте с кислородом эта масса приобретет некрасивый и неаппетитный цвет.
Чтобы этого не произошло, как только картофель будет натерт, к нему необходимо добавить один из трех продуктов, которые не дадут ему сменить цвет.
Первый вариант: добавить в массу тертый или давленый лук.
Второй вариант: добавить к картофелю небольшое количество горячего молока.
Третий вариант: добавить ложку сметаны.
Все вышеперечисленные продукты останавливают окрашивание картофеля, а на вкус влияют только в лучшую сторону! Какой вариант использовать - решать вам.
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