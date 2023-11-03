Что делать, чтобы тертый картофель для блинов не потемнел?

Если натереть картофель для блинов и на какое-то время оставить эту массу, не секрет, что она станет темно-коричневой или даже сине-серой. И это явно не способствует аппетиту, ведь и приготовленные из такого теста блины получаются не такими золотистыми, как хотелось бы. Хорошая новость в том, что эту проблему легко можно решить.