Как запечь идеальный картофель в духовке? Советы "картофельного дилера"

Марцис Пакалнс, владелец Instagram-аккаунта Potatodealer из хозяйства Piekalnes, дает рекомендации о том, на что следует обратить внимание и как приготовить превосходные картофельные дольки в духовке.

Фото: Из личного архива

Для равномерного обжаривания картофель следует нарезать на равные части, лучше всего - на дольки. Обмакните их в масло (будьте осторожны с количеством - слишком много масла сделает картофель жилистым и мягким, а слишком мало - сухим и вялым).

Масло - это как чемодан: без него не обойтись, но слишком тяжелый чемодан мешает наслаждаться поездкой.

Важно расположить дольки так, чтобы они не соприкасались друг с другом - это обеспечит равномерное запекание и вкусную хрустящую корочку. Если нарезанный картофель перед приготовлением свалить в кучу в форме для запекания, он станет влажным и бесформенным. Поэтому дольки очень удобны с точки зрения формы - их легко разложить на противне срезами вниз, чтобы они не касались друг друга.

Способ приготовления идеального хрустящего картофеля в духовке:

1. Нарежьте картофель на дольки толщиной примерно 2-3 см, отварите в соленой воде (можно добавить кубик бульона для более насыщенного вкуса) в течение 8-10 минут, затем слейте воду, а лишней воде дайте испариться.

2. Перемешайте картофель так, чтобы образовался крахмальный слой (это важно для того, чтобы маслу было куда прилипнуть - оно образует хрустящую корочку).

3. Смажьте противень (форму) маслом, затем выложите картофельные дольки и тщательно перемешайте.

4. Запекайте при 200 градусах в течение 30 минут, затем достаньте из духовки, хорошо перемешайте и запекайте еще 20-30 минут.

Каждый кусочек картофеля будет исключительно хрустящим, золотисто-коричневым снаружи и мягким и вкусным внутри.